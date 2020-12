Ob sie dauerhaft bleiben? Noch sind sie im Wechselmodus, alle drei bis vier Jahre eine neue Stadt und eine neue Liga. Die Kinder kennen das: sich auf neue Menschen einstellen zu müssen. Und die Tourismus- und Eventmanagerin Sinah Herzig muss sich erst einmal daran gewöhnen, jetzt wieder eigene Pläne entwickeln zu können. Vielleicht auch ein gemeinsames Projekt.

Ihr Mann Nico war wie die meisten Fußballprofis in einer Welt, in der keine Frisöre aus anderen Ländern eingeflogen oder Gold-Steaks verspeist werden. In der nicht Millionen Zuschauer den Siegtreffer im Fernsehen verfolgen, in der nach dem Pokalsieg nicht Konfetti fliegt. Zwei Jahre Bundesliga, fünf Jahre Zweite, die restliche Zeit darunter. Solide Mittelklasse, so wie das Haus der Herzigs und ihr Multivan. „Ich hätte gerne länger oben gespielt“, sagt Nico Herzig. „Aber dafür war ich wohl nicht gut genug.“

Vielleicht war es aber auch einfach Pech, dass damals, 2007, mit Alemannia Aachen die Saison nicht schon nach 33 Spieltagen zu Ende war. Dann hätte es für die Relegation gereicht. Und Relegation kann Herzig. Spieler wie Sascha Rösler, Jan Schlaudraff und der robuste Innenverteidiger Nico Herzig sind in der höchsten Spielklasse nicht vergessen. Aber es zerstreute sie in alle Windrichtungen, die Magie war vorbei. Herzig spielte noch ein Jahr Bundesliga in Bielefeld und blieb auch danach ein Verteidiger, der mit purer Willenskraft mehrmals entscheidende Tore zum Aufstieg oder zum Gewinn des Hessenpokals schoss. Und eine Integrationsfigur, von der Funktionäre und Trainer mit großem Respekt sprechen.