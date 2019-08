Als sich Leroy Sané am Sonntag auf dem Rasen des Londoner Wembley-Stadions wälzte und mit verzerrtem Gesicht an sein rechtes Knie griff, tauchte prompt die Frage auf: Würde eine Verletzung seinen möglichen Transfer zum FC Bayern München gefährden? Der soll kurz bevorstehen, wie mehrere deutsche Medien in den Tagen vor dem englischen Supercup mit Bezug auf angebliche Informanten aus Sanés Umfeld berichtet hatten. Der „Kicker“ zum Beispiel schrieb von einer Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro und einem Vertrag über vier oder fünf Jahre in München. Der Sender Sky wollte erfahren haben, dass Sané in München rund 18 Millionen Euro jährlich verdienen würde. Die Spekulationen rund um dieses Personalie rissen nicht ab.

Es kam daher relativ überraschend, dass Manchester Citys Trainer Pep Guardiola den deutschen Fußball-Nationalspieler gegen den FC Liverpool eine Woche vor dem Start der neuen Premier-League-Saison in seiner Startformation aufbot. Geht es nach Guardiola, dann ist in dem Geschacher das letzte Wort noch nicht gesprochen. „Der Spieler hat mir nichts gesagt, das ist die Realität“, sagte der Spanier zu Berichten, nach denen Sané einem Wechsel nach München zugestimmt haben soll. „Er ist unser Spieler, und wir wollen, dass er bleibt.“ Auch aus München hieß es zuletzt, über Twitter, dass in dieser Causa noch keine Entscheidung gefallen sei.