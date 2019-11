Deutschland vor der EM 2020 : Kommt da noch noch was vom DFB-Team?

Das Timing hätte eigentlich nicht besser sein können. Nach ihrem verdienten 4:0-Sieg über Weißrussland standen die deutschen Spieler noch allesamt auf dem Rasen, als der Stadionsprecher gleich die nächste gute Nachricht an die Nationalelf und ihr gar nicht mehr so zahlreiches Fußballvolk in der Arena überbrachte. Das torlose Unentschieden zwischen Nordirland und den Niederlanden bedeutete die vorzeitige deutsche Qualifikation zur Endrunde der Europameisterschaft, zudem den Sprung an die Tabellenspitze.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Das war die perfekte Zugabe vor dem letzten Spiel an diesem Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Länderspielen und bei RTL) in Frankfurt gegen Nordirland in der EM-Qualifikation. Nach dieser ersten echten Erfolgsmeldung seit dem trostlosen WM-Vorrundenaus in Russland und dem letzten Platz in der Nations League machten sich die Nationalspieler umgehend auf zu einer Ehrenrunde. Doch von überschäumender Begeisterung konnte man an diesem Abend in Mönchengladbach beim besten Willen trotzdem nicht sprechen. Die Profis drehten im Spaziergangtempo ihre Siegerrunde und winkten gelegentlich ins Publikum. Und von den Rängen, auf denen sich als sichtbares Zeichen einer nicht überwundenen Entfremdung wieder große Lücken aufgetan hatten und zehn Blocks nahezu menschenleer geblieben waren, kamen kaum Emotionen zurück. Es schien, als trauten weder Spieler noch Anhänger dem ersten Erfolg seit dem annus horribilis über den Weg. Die Wunden sind zu tief.