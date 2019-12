Auslosung der EM 2020 : „Ronaldo in der Todesgruppe“

Trendwende gefordert : Favre vor Spiel gegen Hertha unter Druck

Sportdirektor Michael Zorc sagte, die sportliche Leitung habe Vertrauen in den Trainer. Gleichzeitig machte er auch deutlich, dass die Trendwende geschafft werden muss. Nachdem der BVB am letzten Spieltag gegen Paderborn Punkte liegen ließ soll nun gegen die Hertha wieder ein Sieg her.