FC-Liverpool-Besitzer Henry II : Der Herr über die Kronjuwelen

Aktualisiert am

New York

Es ist nicht einfach, in der Glamour-Welt des amerikanischen Sports ein Schattendasein zu führen, seinen Namen aus den Schlagzeilen herauszuhalten. Erst recht nicht als Besitzer von Kronjuwelen wie der Baseballmannschaft der Boston Red Sox, des mehrmaligen Stanley-Cup-Gewinners Pittsburgh Penguins, des FC Liverpool in der Premier League, eines Rennwagen-Teams in der NASCAR-Serie und des „Boston Globe“, einer veritablen Zeitung.

Aber die Art und Weise, wie John William Henry II sein Imperium führt und an den wichtigsten Stellen mit erfolgreichen Entscheidern besetzt, war schon immer von einem tief sitzenden Urinstinkt geprägt: Mit Unauffälligkeit als Geschäftskonzept kommt man weiter als mit einem Hang zur Selbstdarstellungs-Show.