Ärger in der Premier League : Der hohe Preis der Geisterspiele

Als Boris Johnson am 22. September im britischen Unterhaus ans Rednerpult trat, um das Vereinigte Königreich über die neuesten Maßnahmen seiner Regierung im Kampf gegen die zweite Corona-Welle zu informieren, ahnte man in den Chefetagen der Premier-League-Klubs wohl schon, dass Johnson für die englische Eliteliga keine guten Nachrichten zu verkünden hatte. Schon elf Tage zuvor hatten die 20 Klubs in einem Brief an die Regierung auf eine Öffnung der Stadien für Zuschauer gedrängt. Entsprechend groß war die Enttäuschung, als Johnson der geplanten Fan-Rückkehr zum 1. Oktober eine Abfuhr erteilte. Ohne Fans in den Stadien drohe den Klubs ein Verlust von 100 Millionen Pfund pro Monat, heißt es in einer Mitteilung der Liga. Doch seit dem vergangenen Wochenende hat die ausbleibende Fan-Rückkehr auch für TV-Zuschauer finanzielle Konsequenzen.

Dabei hatte die Corona-Pandemie für diese zunächst sogar positive Auswirkungen. Bis zur Unterbrechung des Spielbetriebs im März konnten Zuschauer in England nur jene Spiele live im TV verfolgen, die die Rechteinhaber Sky Sports und BT Sports ausstrahlten. Als die britische Regierung der Premier League nach dreimonatiger Unterbrechung im Mai die Wiederaufnahme des Spielbetriebs genehmigte, knüpfte London dies an eine Bedingung: Ein Teil der Partien müsse den Zuschauern im Free-TV zur Verfügung gestellt werden. So sollten auch die Fans finanziell vom Restart profitieren, begründete Kultusminister Oliver Dowden die Entscheidung. Erstmals konnten diese somit alle zehn Partien eines Spieltags live verfolgen, zum ersten Mal seit Gründung der Premier League vor 28 Jahren liefen Premier-League-Partien live im Free-TV.