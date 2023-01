Gereift bei Arsenal London : Wie Martin Ødegaard die Premier League begeistert

Aktualisiert am

Martin Ødegaard weiß genau, was er zu tun hat. Es ist Silvester, früher Samstagabend, der FC Arsenal ist zu Gast bei Brighton & Hove Albion. In der Mitte der eigenen Spielfeldhälfte erhält Ødegaard den Ball. Eigentlich keine besonders aussichtsreiche Situation, doch mit einem Geniestreich dreht Arsenals Spielmacher die komplette gegnerische Abwehr auf links: Ohne Ankündigung, und ohne noch einmal aufzusehen, zirkelt er mit seinem linken Fuß einen weiten, steilen und nach innen angedrehten Flachpass millimetergenau in den Lauf von Gabriel Martinelli, der mühelos zum 4:1 trifft.

Es ist einer dieser Spielzüge, bei denen die Entstehung schöner ist als das Tor selbst, ein Pass zum Einrahmen – und ein Sinnbild für die Entwicklung, die Martin Ødegaard in dieser Saison genommen hat.