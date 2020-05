Premier League vor Restart : Dreimal Fußball täglich

Nach dem Beschluss zur Fortsetzung der Bundesliga rückt auch in der englischen Premier League eine Wiederaufnahme des Fußballbetriebs näher. Nach Informationen der Zeitung „The Times“ unterstützt die britische Regierung Pläne für eine Fortsetzung der Saison ab 12. Juni hinter verschlossenen Türen und unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen.

Laut dem Bericht ist geplant, bis Ende Juli täglich drei bis vier Spiele der Premier League und auch der zweitklassigen Championship zu unterschiedlichen Zeiten anzusetzen. Anders als üblich in England, wo im Gegensatz zu Deutschland nur ein kleiner Teil der Spiele live übertragen wird, sollen laut „The Times“ fast alle verbleibenden Partien im Fernsehen gezeigt werden, ein Großteil voraussichtlich sogar im Free-TV. In der Premier League stehen noch 92 Spiele aus, in der Championship 108. Am letzten Spieltag sollen die Begegnungen aller Teams gleichzeitig stattfinden.

Bis zum Abbruch der Saison am 13. März waren in der Premier League 29 der 38 Spieltage zumindest angespielt worden - manche Teams lagen mit einer Partie im Verzug. Unangefochtener Tabellenführer ist der FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp, der mit 82 Punkten aus 29 Spielen und einem Vorsprung von 25 Punkten auf Manchester City kurz vor dem ersten Titelgewinn seit 30 Jahren steht.

Die Liga-Verantwortlichen wollen am Montag über das weitere Vorgehen entscheiden. Bereits am Sonntag will Premierminister Boris Johnson über die Pläne der Regierung für eine Lockerung der Maßnahmen gegen das Coronavirus informieren. Großbritannien hat Statistiken zufolge die meisten Todesopfer durch das Coronavirus in Europa.