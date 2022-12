Wahnsinn in Premier League : Die verrückte Show in England nach der WM

Die englischen Fernsehkommentatoren des Weltmeisterschaftsendspiels am Sonntag vor einer Woche konnten sich ein Kichern nicht verkneifen. Auf dem Rasen lieferten sich die Nationalmannschaften Argentiniens und Frankreichs einen packenden Kampf, einer der besten Spieler war Argentiniens junger Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister. Und der spielt nicht etwa für einen der europäischen Spitzenklubs, sondern verdient sein Geld beim nicht übermäßig ruhmreichen Premier-League-Verein Brighton & Hove Albion. Dass ausgerechnet Brighton fortan einen Weltmeister in seinen Reihen haben könnte – sensationell!

Doch das allein war es nicht, was die Kommentatoren in dem Moment so ulkig fanden. Sondern die Tatsache, dass Brighton am Mittwoch – nur drei Tage nach dem Finale – im englischen Ligapokal gegen den Drittligaverein Charlton Athletic antreten würde. Ob Mac Allister es wohl schaffen werde, nach den Feierlichkeiten in Buenos Aires rechtzeitig (und nüchtern) zum Anstoß in London einzutreffen? Eine bizarre Vorstellung. Selbstverständlich reiste Brighton ohne seinen frischgebackenen Weltmeister zu dem Spiel – und verlor es im Elfmeterschießen.