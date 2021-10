Übernahme von Newcastle United : Was für Menschenrechte?

Wie aus dem Nichts spielten sich am Donnerstag am St. James’ Park, dem altehrwürdigen Stadion des Premier-League-Klubs Newcastle United, turbulente Szenen ab. Fußballfans, die sich dort versammelt hatten, lagen sich in den Armen, sangen Lieder, rissen die Arme in die Luft, schmissen mit Bierbechern. Dabei hatte ihr Verein gerade kein Spiel gewonnen – die Mannschaft hatte ja noch nicht einmal gespielt. Stattdessen aber war etwas geschehen, das viele Fans noch verzweifelter herbei gesehnt hatten als jeden Titel: Die Zeit des in Newcastle alles andere als gern gesehenen Eigentümers und Sportartikel-Milliardärs Mike Ashley war nach 14 Jahren zu Ende gegangen.

Die Vollzugsmeldung am Donnerstag kam für die meisten überraschend. Neuer Eigentümer ist ein Konsortium um die britische Unternehmerin Amanda Staveley, die Immobilien-Investoren Reuben Brothers und den saudi-arabischen Staatsfonds PIF, hinter dem Kronprinz Mohammed bin Salman steht. Schon im Frühjahr 2020 war das Interesse des Konsortiums bekannt geworden, jetzt hat die Premier League die Übernahme in Höhe von angeblich 305 Millionen Pfund (359 Mio Euro) genehmigt.