Fußball in England : Darum mischt Leicester die Liga schon wieder auf

Vor neun Jahren hätte niemand für möglich gehalten, dass Jamie Vardy einmal Pep Guardiola so sehr die Laune verhageln würde. Vardy spielte damals mit Mitte zwanzig für Fleetwood Town in der fünften Liga, Guardiola ging in seine letzte Saison als Trainer des FC Barcelona, nachdem er dreimal die spanische Meisterschaft und zweimal die Champions League gewonnen hatte. Ein Sport, zwei Welten. Doch am Sonntag vor einer Woche besiegte Leicester City in der Premier League Manchester City 5:2; Vardy schoss drei Tore für Leicester – zwei davon durch Elfmeter –, und City-Trainer Guardiola musste im Fernsehinterview erklären, wie um alles in der Welt das geschehen konnte.

Nie zuvor hatte eine von ihm trainierte Mannschaft in einem Spiel fünf Tore hinnehmen müssen. Auch für Leicester gab es ein erstes Mal: Noch nie waren sie bis dahin mit drei Siegen in Serie in eine Saison in Englands erster Liga gestartet. Die „BBC“ schrieb: „So schlecht Manchester City war, verdient Leicester auch Anerkennung, denn ihr Plan hat perfekt funktioniert.“ Trainer Brendan Rodgers versuchte gar nicht erst, seine Taktik schönzureden. Er hatte seine Mannschaft in einem superdefensiven 5-4-1 statt im sonst bevorzugten 4-1-4-1 aufgestellt – mit Vardy als einsamem Angreifer –, um dem Gegner das Kombinieren vor dem Tor zu erschweren. Das sei sonst nicht sein Stil, sagte Rodgers, aber gegen ein spielerisch überlegenes Team müsse man die Räume dicht machen.