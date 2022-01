Fußball in der Premier League : England liebt die Popstar-Trainer made in Germany

Das gab es noch nie: Mit Thomas Tuchel, Jürgen Klopp und nun auch Ralf Rangnick arbeiten gleich drei deutsche Trainer bei Topklubs der Premier League. Dafür gibt es Gründe. Was macht sie so begehrt?

Streng genommen hätten sie bei Manchester United schon früher auf die Idee kommen müssen. Englands Fußball-Rekordmeister ist seit Jahren auf der Suche nach seiner verloren gegangenen Identität: Seit die Trainer-Legende Sir Alex Ferguson 2013 von seinem Posten zurücktrat, ist von der einstigen Größe Uniteds nicht mehr viel übrig. Selbst namhafte Nachfolger konnten mit United seitdem nicht mehr die Meisterschaft gewinnen. David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho und zuletzt Ole Gunnar Solskjær verzweifelten an der Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, die im Old Trafford aufgerissen ist.

Und während es mit United abwärts ging, spielten sich andere, rivalisierende Klubs in den Vordergrund: Der FC Liverpool gewann mit Jürgen Klopp die Champions League und wurde zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder Meister; der FC Chelsea steuerte vergangene Saison geradewegs aufs Mittelmaß zu, bis den Londonern mit dem neuen Trainer Thomas Tuchel die Wende gelang, an deren Höhepunkt der sensationelle Gewinn der Champions League stand. Was also lag aus Sicht von Manchester United näher, als dem Trend zu folgen – und sich ebenfalls einen deutschen Trainer zu besorgen?