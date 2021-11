Aktualisiert am

Manchester United blamiert sich in der Premier League

Trainer Solskjaer vor dem Aus : Manchester United blamiert sich in der Premier League

Trainer Ole Gunnar Solskjaer muss beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United nach einer heftigen Pleite mehr denn je um seinen Job bangen. Das Team um den portugiesischen Star Cristiano Ronaldo blamierte sich am Samstag in Unterzahl deutlich mit 1:4 (0:2) beim FC Watford. Für die Red Devils war es die fünfte Niederlage aus den letzten sieben Premier-League-Spielen.

Joshua King (28. Minute), Ismaila Sarr (44.), João Pedro (90.+2) und Emmanuel Dennis (90.+6) trafen für Watford, nachdem Sarr zunächst zweimal vom Elfmeterpunkt gescheitert war. United-Keeper De Gea parierte den ersten schwachen Strafstoß von Sarr, dann traf Kiko Femenia im Nachschuss. Das Tor zählte allerdings nicht, weil Femenia zu früh in den Strafraum gelaufen war. Deshalb musste auch der Strafstoß wiederholt werden, doch den zweiten Versuch von Sarr hielt De Gea ebenfalls.

Rüdiger trifft für Chelsea

Der einwechselte Donny van de Beek, der in der laufenden Saison nur auf drei Kurzeinsätze in der Premier League kommt, erzielte in der 50. Minute den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Kurz darauf kassierte Man United aber den nächsten Rückschlag, als Abwehrspieler Harry Maguire nach einem Foul die Gelb-Rote Karte sah. Ein Treffer von Ronaldo (78.) zählte wegen einer Abseitsposition nicht.

Für den neuen Watford-Coach Claudio Ranieri war es der erste Heimsieg mit dem Klub. Man United rutschte nach der abermaligen Pleite und nur vier Punkten aus den letzten sieben Liga-Spielen (ein Sieg, ein Remis) auf den siebten Tabellenplatz ab. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Chelsea beträgt bereits zwölf Zähler.

Der englische Spitzenreiter Chelsea hat derweil auch dank Antonio Rüdiger den nächsten Sieg in der Premier League eingefahren. Der deutsche Nationalspieler leitete am Samstag den hochverdienten 3:0 (2:0)-Auswärtserfolg bei Leicester City ein.

Abwehrspieler Rüdiger, dessen Vertrag an der Stamford Bridge im kommenden Sommer endet und der von mehreren Klubs umworben wird, traf nach 14 Minuten per Kopf zur Führung – sein zweites Saisontor. Der ehemalige Leicester-Profi N'Golo Kanté, der mit den Foxes 2016 Meister wurde, erhöhte (28.) zum 2:0 für Chelsea. Nach der Pause traf der eingewechselte frühere Dortmunder Christian Pulisic (71.).

Mehr zum Thema 1/

Die klar überlegenen und spielbestimmenden Blues, die im King-Power-Stadion immer noch ohne ihren verletzten Stürmerstar Romelu Lukaku auskommen mussten und bei denen Timo Werner auf der Bank blieb, hätten sogar noch deutlich höher gewinnen können. Gleich mehrere Tore zählten wegen knapper Abseitsentscheidungen nicht.