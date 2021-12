Premier League : Seriös statt kopflos

Keine Zeitung in England kam zuletzt ohne die Bezeichnung „Godfa­ther of Gegenpressing“ für Rangnick aus. Nun erkennt man bei Manchester United schon eine „Ralfolution“.

Das Debüt von Ralf Rangnick als Interimstrainer von Manchester United war sicherlich kein rauschendes Fußballfest. Damit war nach den Schwierigkeiten der vergangenen Wochen, die zur Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer führten, auch nicht zu rechnen. Aber der 1:0-Heimsieg der Mannschaft gegen Crystal Palace am Sonntag war voll und ganz verdient, das Ergebnis eines seriösen Auftrittes anstelle des oft kopflosen Spektakels beim vorangegangenen 3:2 gegen den FC Arsenal, als Rangnick noch von der Tribüne aus zusehen musste. Gegen Palace gelang nun das erste Heimspiel in dieser Saison ohne Gegentor, auch wenn United dabei in einer Szene das Glück half. Alles in allem war es eine solide Leistung, auf der Rangnick in den kommenden Wochen aufbauen kann.

Zumal eine seiner wichtigsten taktischen Stellschrauben auf Anhieb besser anzog, als er selbst es erwartet hatte, wie er hinterher zugab. Rangnick gilt als prägender Einfluss auf das sogenannte Pressing, worauf heute praktisch alle großen Fußball-Lehrer ihre Teams trimmen. Keine Zeitung in England kam deshalb zuletzt in Berichten über Rangnick ohne die Bezeichnung „Godfa­ther of Gegenpressing“ für den 63-Jährigen aus.