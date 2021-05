Premier League : Manchester City bricht Auswärtsrekord

Drei Tage nach dem Titel-Triumph in der Premier League feiert die Mannschaft von Pep Guardiola ihren zwölften Auswärtssieg in Folge. Mit 4:3 gewinnt ManCity bei Newcastle United ein wildes Spiel.

Der englische Fußball-Meister Manchester City hat nur drei Tage nach dem abermaligen Titelgewinn auch noch einen Premier-League-Rekord aufgestellt. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola gewann am Freitagabend bei Newcastle United ein wildes Spiel mit 4:3 (2:2) und feierte damit den 12. Auswärtssieg in Serie. Das hatte in Englands höchster Spielklasse zuvor noch kein Team geschafft. Nationalspieler Ilkay Gündogan kam im Mittelfeld der Citizens über die gesamte Spielzeit zum Einsatz.

Manchester musste für den Rekordsieg allerdings hart arbeiten und hatte ihn letztlich Ferran Torres zu verdanken. Der junge Spanier, erst im vergangenen Sommer vom FC Valencia gekommen, steuerte einen Dreierpack (42./64./66.) bei, auch Joao Cancelo (39.) traf. Newcastle hatte im Spielverlauf zweimal geführt, Emil Krafth (25.), der frühere Hoffenheimer-Bundesligaprofi Joelinton (45.+6/Foulelfmeter) und Joe Willock (62.) waren für die Gastgeber erfolgreich.

Am vergangenen Dienstag schon hatte City den dritten Titel in den vergangenen vier Jahren auf der Couch gefeiert: Durch die Niederlage des Stadtrivalen Manchester United gegen Leicester City (1:2) waren die Skyblues an der Spitze der Tabelle bereits nicht mehr einzuholen. Noch zwei Saisonspiele stehen nun aus. City hatte zuvor bereits den Ligapokal gewonnen und kann am 29. Mai im Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea das Triple schaffen.