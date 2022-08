Millionen der Premier League : Wo bleibt der Robin Hood des Fußballs?

In der Stadt, in deren Umgebung Robin Hood einst Reichtum von den Adligen zu den Armen umverteilt haben soll, geschehen derzeit erstaunliche Dinge. In diesem Sommer ist Nottingham Forest nicht nur nach 23 Jahren in tieferen Spielklassen wie­der in die Premier League aufgestiegen, der Europapokalsieger der Landesmeister der Jahre 1979 und 1980 spielt auch noch eine ganz besondere Rolle auf dem Transfermarkt.

Für insgesamt 16 neue Spieler hat der Verein in diesem Sommer 148,05 Millionen Euro ausgeben. Womöglich wird es vor dem Ende der Transferperiode am kommenden Donnerstag noch Verschiebungen geben, aber bis zum 25. August hatten weltweit nur der FC Chelsea und der FC Barcelona höhere Summen in ihre Kader investiert als Nottingham. Der recht einkaufsfreudige FC Bayern steht in diesem Ranking mit Ausgaben in Höhe von 137,05 Millionen Euro auf Platz sechs.