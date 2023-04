Der FC Liverpool hat seine Chance auf die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp, die eine wechselhafte Saison spielt, erkämpfte am Samstag zu Hause ein 3:2 (0:0) gegen den Abstiegskandidaten Nottingham Forest. Damit bleiben die Reds sieben Spiele vor Saisonende in Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen.

Der Portugiese Diogo Jota (47./55. Minute) und der Ägypter Mohamed Salah (70.) trafen in Anfield in einem unterhaltsamen Spiel für die Gastgeber. Forest gelang nach beiden Jota-Toren quasi postwendend der Ausgleich. Der ehemalige Liverpooler Neco Williams (51.) und Morgan Gibbs-White (67.) trafen jeweils nach Einwürfen für die Gäste aus Nottingham. Forest, mit den früheren Bundesliga-Profis Orel Mangala (Stuttgart) und Moussa Niakhaté (Mainz), ließ anschließend mehrere hochkarätige Gelegenheiten zum abermaligen Ausgleich ungenutzt.

Manchester City im FA-Cup-Finale

Liverpool, das zu Wochenbeginn bei Abstiegskandidat Leeds United durch ein 6:1 seine Negativserie von fünf Pflichtspielen ohne Sieg beendet hatte, verbesserte sich durch den Heimerfolg auf Platz sieben der Premier-League-Tabelle. Der Rückstand der Reds auf den Fünften Tottenham Hotspur und damit auf einen Europa-League-Startplatz betrug drei Punkte. Bis zu Platz vier, der zur Teilnahme an der Champions League nötig wäre, waren es am Samstagabend sechs Punkte. Der Tabellenvierte Newcastle United, der am Sonntag Tottenham empfängt, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.

Der ehemalige Meister Leicester City gab ein Lebenszeichen im Kampf gegen den Abstieg. Der Premier-League-Champion von 2016 kam gegen die Wolverhampton Wanderers zu einem 2:1 (1:1) und beendete eine Negativserie von neun Niederlagen in Serie. Leicester verbesserte sich zunächst auf Position 17.

Mehr zum Thema 1/

Manchester City steht unterdessen im Finale des FA Cup und darf weiter vom ersten Triple der bisherigen Vereinsgeschichte träumen. Drei Tage nach dem Viertelfinal-Rückspiel beim FC Bayern (1:1) in der Champions League erfüllte das Team um Nationalspieler Ilkay Gündogan die Pflichtaufgabe im Pokal und besiegte Außenseiter Sheffield United im Halbfinale mit 3:0 (1:0).

Nicht Erling Haaland, sondern Riyad Mahrez erzielte im Londoner Wembley-Stadion per Foulelfmeter, schönem Sololauf und Direktabnahme (41./61./66.) alle drei Treffer für den Favoriten, bei dem der ehemalige Bundesliga-Profi Stefan Ortega im Tor stand. Citys Gegner für das Finale am 3. Juni wird am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zwischen Brighton & Hove Albion und Stadtrivale United ermittelt.

„Wir starten erst damit, über das Triple zu reden, wenn wir die Premier League und den FA Cup gewonnen haben“, hatte Trainer Pep Guardiola vor der Partie angekündigt. Die Titelverteidigung in der Liga haben die Skyblues nach dem abermaligen Patzer des FC Arsenal am Freitag (3:3 gegen den FC Southampton) wieder selbst in der Hand. Der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt zwar fünf Punkte, City hat aber noch zwei Spiele in der Hinterhand. Im Halbfinale der Königsklasse trifft der Bayern-Bezwinger am 9. und 17. Mai auf Titelverteidiger Real Madrid.