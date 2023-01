Ende einer Ära? : Jürgen Klopp in Liverpool am Tiefpunkt

Jürgen Klopp in Liverpool am Tiefpunkt

Kann sich an „kein schlimmeres Spiel“ erinnern: Jürgen Klopp ist bedient. Bild: Action Images via Reuters

So frustriert hat sich Jürgen Klopp lange nicht gezeigt. Nach der 0:3-Klatsche seines FC Liverpool bei Brighton & Hove Albion sprach der Coach von einem persönlichen Tiefpunkt und fand deutliche Worte. „Ich kann mich an kein schlechteres Spiel erinnern“, resümierte Klopp am Samstag. „Ich kann mich ehrlich nicht erinnern und ich meine alle Spiele, nicht bloß Liverpool. Das macht es im Moment zu einem echten Tiefpunkt.“

Klopp will keine Ausreden gelten lassen

Tatsächlich haben die Reds in dieser Saison weniger Tore erzielt, mehr Gegentore kassiert und weniger Punkte geholt als zum jeweils gleichen Zeitpunkt in den vorigen Spielzeiten unter Klopp, der seit Oktober 2015 im Amt ist. „Das Personal ist dasselbe, aber diese Liverpool-Mannschaft ist nur noch äußerlich die, die vor kurzem alle vier Trophäen gejagt hat“, urteilte der „Telegraph“. Der „Guardian“ sprach sogar schon vom „Ende einer Ära“.

Dass Topstars wie Virgil van Dijk, Luis Diaz, Diogo Jota und andere Spieler verletzt fehlten, wollte selbst Klopp nicht als Ausrede gelten lassen. „Ja, wir haben Verletzungsprobleme und all so was, aber hört mal: Die Mannschaft, die wir heute aufgestellt haben, war absolut keine schlechte – echt nicht“, stellte Klopp fest. „Was wir daraus gemacht haben, war schlecht. Das ist die Wahrheit.“

In Brighton hatte Liverpool alles vermissen lassen, was man von einem Team erwartet, das in der Vorsaison bis zuletzt um vier Titel mitspielte – und den FA Cup und den Ligapokal gewann. Auf die Frage, was in Brighton schiefging, hatte auch Liverpool-Kapitän Jordan Henderson nur eine Antwort: „Alles“, sagte er BBC Sport.

Nach der torlosen ersten Hälfte leitete Doppeltorschütze Solly March (46./53. Minute) den Brighton-Sieg ein. „Nachdem wir 0:1 zurücklagen, war schon klar, dass ein Team bereit ist, ein richtig gutes Spiel zu machen“, gab Klopp zu, „während das andere eher mit sich selbst kämpft, um irgendwas hinzubekommen.“ Auch die Einwechslung von vier frischen Profis auf einmal erzielte keinerlei Wirkung. Danny Wellbeck (81.) machte schließlich alles klar für die Gastgeber.

Nachdem Liverpool zuvor schon beim FC Brentford mit 1:3 verloren hatte, rutschte Klopps Team in der Premier-League-Tabelle auf den neunten Platz – hinter Brighton (7. Platz) und Brentford (8.). Die vom FC Arsenal angeführte Ligaspitze ist meilenweit entfernt, selbst die Champions-League-Plätze drohen in dieser Form für Klopps Schützlinge außer Reichweite zu geraten.

In der aktuellen Verfassung kann sich Liverpool gegen Real Madrid im Achtelfinale der Königsklasse nur wenig Hoffnungen machen. Im Ligapokal sind die Reds schon aus dem Rennen. Am Dienstag droht bei den Wolverhampton Wanderers im Wiederholungsspiel im FA Cup schon der nächste Dämpfer.

Manchester United besiegt City

Die Erfolgsserie von Manchester United nach dem vorzeitigen Abschied von Cristiano Ronaldo geht unterdessen weiter. Der englische Rekordchampion gewann am Samstag nach langer Zeit wieder das Premier-League-Derby gegen Manchester City. Das Team von Trainer Erik ten Hag setzte sich nach Rückstand mit 2:1 (0:0) gegen den Stadtrivalen durch und rückte in der Tabelle vorerst auf den dritten Platz vor. Zuvor hatte Man United drei Liga-Derbys nacheinander gegen City verloren.

Bruno Fernandes (78. Minute) und Marcus Rashford (82.) drehten die Partie in weniger als fünf Minuten zugunsten der Red Devils und sorgten damit für ein Ausrufezeichen in der Premier League. Ten Hags Team verkürzte den Rückstand auf Pep Guardiolas Starensemble auf einen Punkt. Der eingewechselte Jack Grealish hatte die Gäste in der 60. Minute zunächst in Führung gebracht.

Diskussionen gab es anschließend um den Ausgleichstreffer. Bei der Ballgabe befand sich Rashford deutlich im Abseits, allerdings berührte der Nationalspieler den Ball nicht, sondern überließ ihn Fernandes, der das 1:1 erzielte. „Egal, ob Rashford eingegriffen hat oder nicht, er hat unseren Torwart und unsere Innenverteidiger abgelenkt“, schimpfte Guardiola beim Sender BT Sport.

Sein Gegenüber ten Hag äußerte sich diplomatisch. „Ich verstehe die andere Seite“, sagte der United-Coach am BT-Sport-Mikrofon. „Natürlich ist es ein verwirrender Moment. Aber wenn man den Regeln folgt und er den Ball nicht berührt hat, dann hat er auch nicht eingegriffen und es ist ein Tor.“ So sah es auch Fernandes. „Ich weiß nicht, ob einer von uns abseits war“, sagte der Torschütze. „Marcus hat die Verteidiger nicht beeinflusst. So ist es nun mal.“

Meister City hatte im Old Trafford zwar deutlich mehr Ballbesitz, Man United allerdings die besseren Chancen. Die beste Gelegenheit zur Führung vor der Pause vergab für den Rekordmeister Rashford, als er nach einer guten halben Stunden City-Torwart Ederson umkurvte, aber zu schwach abschloss. Citys Topstürmer Erling Haaland blieb im Derby weitestgehend unauffällig.

Der frühere Wolfsburger Wout Weghorst, den Man United am Freitag auf Leihbasis bis zum Saisonende verpflichtet hatte, verfolgte das Spiel im Old Trafford von der Tribüne aus.