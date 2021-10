Trainer des FC Liverpool : Impfluencer Klopp

In Großbritannien stehen derzeit nicht nur viele Lastwagen still. Auch die Impfkampagne, die das Land in einen Alltag der Normalität zurückführen sollte, hat zuletzt an Tempo verloren. Eine Entwicklung, die auch in der Premier League anschaulich wird: Nicht einmal ein Drittel der Profis dort sei bisher vollständig geimpft worden, nur sieben der zwanzig Klubs wiesen eine Impfquote von mehr als fünfzig Prozent auf. So schreibt es die Daily Mail. Die Sun berichtet zudem, dass mindestens fünf englische Nationalspieler, die von Trainer Gareth Southgate für den aktuellen Kader nominiert worden sind, bisher eine Impfung verweigern.

Zahlen, die irritieren. Auch Jürgen Klopp, den Trainer des FC Liverpool. Er versicherte am Wochenende, dass 99 Prozent seines Teams geimpft seien und dass er keinen einzigen Spieler oder Betreuer habe überzeugen müssen. Und er sagte: „Ich habe mich nicht nur impfen lassen, um mich zu schützen, sondern um alle Menschen um mich herum zu schützen.“

Klopp ist kein Virologe, kein Wissenschaftler, aber offenbar ein Trainer mit gesundem Menschenverstand. Das, was er sagt, wird nicht nur durch verschiedene Studien belegt, es ist für jeden unübersehbar. Obwohl die Stadien in der Premier League längst wieder bis auf den letzten Platz gefüllt werden dürfen, sterben in England derzeit weit weniger Menschen pro Woche an den Folgen einer Corona-Erkrankung als noch im April 2020 – kurz nachdem sich das Vereinigte Königreich in den ersten Lockdown verabschiedet hatte.

Geimpfte und Genesene zahlen

Und doch ist das Offensichtliche noch immer nicht für jeden sichtbar. Das gilt auch für die Bundesliga. Dort kämpfen die Klubs zwar weiter für die Rückkehr der Fans auf die Zuschauerränge und stellen nach und nach auf das 2-G-Modell um, um die Auslastung in den Arenen erhöhen zu dürfen. Dennoch lassen sich viele Profis noch immer nicht impfen. In den Reihen von Mainz 05 verzichtete im Sommer beispielsweise jeder dritte Spieler darauf, sich impfen zu lassen.

Das ist das gute Recht eines jeden, seine freie Entscheidung – zugleich aber auch ein Widerspruch: Schließlich zahlen hier Geimpfte oder Genesene durch den Erwerb von Tickets oder Bratwürsten auch das Gehalt ungeimpfter Spieler, die vor allem deshalb ihrem Job wieder vor großem Publikum nachgehen dürfen, weil sich die Mehrheit der Menschen in England oder Deutschland entschieden hat, sich selbst und andere schützen zu wollen.

Vielleicht ist es bloß ein Zufall, dass der Profi-Fußball wieder einmal aus der Reihe fällt – die Basketball-Bundesliga beispielsweise gibt die Impfquote aller Spieler, Trainer und Betreuer mit 99 Prozent an –, aber vielleicht ist es auch die Bestätigung dafür, dass da eine Branche weiter das macht, was sie kann. Und nicht das, was sie tun sollte. Dabei wäre nun ein guter Zeitpunkt zur Selbstreflexion: Was tun die Hauptdarsteller im Fußball-Business eigentlich für andere? Klopp ist vorangegangen, er hat seine Stimme erhoben. Das wird nicht jedem gefallen, aber vielleicht kann er Unentschlossene beeinflussen. Es wäre ein Gewinn für alle.