Manchester Citys Sürmerstar Erling Haaland hat vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Bayern München ein perfektes Comeback gegeben. Nach überstandener Leistenverletzung traf der Norweger am Samstag beim souveränen 4:1 (1:0)-Erfolg des englischen Fußballmeisters beim Tabellenletzten FC Southampton zweimal. Das Team von Trainer Pep Guardiola empfängt am Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Prime Video) in der Königsklasse den FC Bayern zum Viertelfinal-Hinspiel.

„Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung nach seiner Verletzung“, sagte Guardiola nach dem Spiel. „Die erste Halbzeit war nicht unser bestes Niveau, aber er hat das Spiel verändert.“ Im Hinblick auf das Bayern-Match sagte der frühere Münchner Coach über Haaland: „Wir brauchen ihn.“

Der frühere Dortmunder sorgte kurz vor dem Halbzeitpfiff für die City-Führung. Nach dem 2:0 durch Jack Grealish (58. Minute) erhöhte der 22-Jährige mit einem spektakulären Seitfallzieher nach Grealish-Vorarbeit auf 3:0 (68.). Für Haaland war es bereits das 30. Saisontor. Nach dem 1:3 durch Sékou Mara (72.) erzielte Argentiniens Weltmeister Julian Alvarez per Foulelfmeter den 4:1-Endstand (75.).

Mit 67 Punkten hat Manchester City derzeit fünf Zähler Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal. Die Gunners gastieren am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) bei Jürgen Klopps FC Liverpool.

Der FC Chelsea setzte derweil seine Negativserie in der englischen Premier League auch unter dem neuen Interimstrainer Frank Lampard fort. Die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Kai Havertz unterlag am Samstag bei den Wolverhampton Wanderers mit 0:1 (0:1) und ist in der Liga nun seit fünf Spielen sieglos. Chelsea hatte nach der Trennung vom bisherigen Coach Graham Potter am Donnerstag Lampard als Coach bis zum Ende der Saison zurückgeholt. Er hatte Chelsea bereits von 2019 bis 2021 trainiert.

Gegen Wolverhampton zeigte Chelsea eine enttäuschende Leistung und verlor durch ein Tor von Matheus Nunes (31. Minute) verdient. Als Tabellenelfter hat Chelsea bereits 17 Punkte Rückstand auf Manchester United auf Rang vier, das zuvor einen wichtigen Sieg holte. Die Mannschaft um die früheren Bundesliga-Profis Jadon Sancho und Marcel Sabitzer setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen den FC Everton durch, musste aber die Verletzung von Marcus Rashford verkraften. „Wir müssen abwarten, es sieht nicht gut aus“, sagte Trainer Erik ten Hag.

Der 44 Jahre alte frühere Nationalspieler Lampard soll Chelsea zunächst bis zum Saisonende trainieren. Damit haben sich die Verantwortlichen Zeit für die Suche nach einem neuen Coach verschafft. Im Gespräch waren zuletzt auch der frühere spanische Nationaltrainer Luis Enrique und Julian Nagelsmann nach der Trennung vom FC Bayern.