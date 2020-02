Premier League : Guardiola kann wieder lächeln

Auf die Turbulenzen um den bevorstehenden Ausschluss aus der Champions League lässt Manchester City in der englischen Liga Taten folgen. Auch Bayern-Gegner Chelsea ist in Form.

Der FC Chelsea hat sich in der Premier League gut gerüstet für das Europacupduell mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München präsentiert. Drei Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League an der Stamford Bridge (Dienstag, 21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Sky) besiegte der amtierende Europa-League-Sieger in Londoner Stadtderby Tottenham Hotspur mit 2:1 (1:0) und festigte den vierten Tabellenplatz. Chelseas deutschem Nationalverteidiger Antonio Rüdiger unterlief ein unglückliches Eigentor, er sorgte so für den Endstand (89.).

Der französische Weltmeister Olivier Giroud (15.) und der Spanier Marcos Alonso (48.) trafen für die Blues, mit denen der FC Bayern seit dem dramatisch verlorenen „Finale dahoam“ im Jahr 2012 noch eine Rechnung offen hat. Rüdiger spielte bei Chelsea in der Dreierabwehrkette durch.

Im „Spiel um Platz zwei“ hinter dem enteilten Tabellenführer FC Liverpool gewann Vorjahresmeister Manchester City durch das Tor des eingewechselten Gabriel Jesus (80.) bei Leicester City mit 1:0 (0:0). Sergio Agüero vergab zudem in der 62. Minute einen Handelfmeter für die Gäste, die nun sieben Punkte vor den Foxes liegen – aber dem von Jürgen Klopp trainierten Liverpool 19 Punkte hinterherhecheln.

Bei Manchester spielte Nationalspieler Ilkay Gündogan durch, Leroy Sané stand nach seinem auskurierten Kreuzbandriss noch nicht im Kader. Womöglich kommt er zu seinem Comeback auf noch größerer Bühne: City, das vor gut einer Woche für die nächsten beiden Europapokal-Spielzeiten gesperrt wurde, bekommt es am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League im Estadio Santiago Bernabeu mit Real Madrid zu tun.