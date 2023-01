Aktualisiert am

Premier League : Liverpool unterliegt in Brentford

Liverpools Darwin Nunez (m.) erzielt im Spiel gegen Brentford seinen ersten Treffer – der wird jedoch kurz danach wieder aberkannt. Bild: Action Images via Reuters

Bei seiner Aufholjagd in Richtung der internationalen Plätze hat der FC Liverpool einen herben Rückschlag erlitten: Nach fünf Liga-Siegen in Folge verlor das Team von Jürgen Klopp am Montagabend 1:3 gegen Brentford.