Topspiel mit Manchester City : Die Meisterprüfung des Pep Guardiola in Liverpool

Wenn Manchester City in der Premier League 2:0 gegen den FC Burnley gewinnt, dann ist das an sich nichts Besonderes. City gehört seit der Übernahme durch Scheich Mansour vor 13 Jahren zu den reichsten und besten Fußballklubs Englands, Burnley spielte bis 2016 in der zweiten Liga und kämpft in dieser Saison gegen den Abstieg.

Besonders wird das Ergebnis vom Mittwochabend erst, wenn man es in einer Reihe mit Citys vorangegangenen Spielen betrachtet: Es war ihr sechstes Ligaspiel nacheinander ohne Gegentor; in allen Wettbewerben zusammen sind sie nun schon seit zwanzig Spielen unbesiegt und haben während dieser Zeit geradezu lächerliche vier Gegentore kassiert. Manchester City, das unter Trainer Pep Guardiola lange vor allem wegen seines Angriffs gefürchtet war, hat sich zu einer Festung entwickelt, die zum bislang letzten Mal von Tottenham Hotspur eingenommen wurde – an einem Samstag Ende November.

In der Premier League ist City auf Platz eins der Tabelle geklettert und stellt mit 13 Gegentoren in 21 Spielen die mit Abstand beste Abwehr. Der zweitplazierte Stadtrivale Manchester United stand vor dem Wochenende bei 27 Gegentoren, Leicester City und der Meister FC Liverpool jeweils bei 25. Alle drei Verfolger haben ein Spiel mehr absolviert.

An diesem Sonntag (17.30 Uhr bei Sky) ist Guardiolas Team zu Gast in Anfield, dem Stadion des Titelverteidigers. Die Form beider Teams spricht klar für City, das 13 Pflichtspiele nacheinander gewonnen hat, Liverpool verlor am Mittwoch zu Hause 0:1 gegen den Außenseiter Brighton & Hove Albion. Schon das vorangegangene Heimspiel gegen Burnley hatte die Mannschaft von Jürgen Klopp verloren, nachdem sie zuvor in Anfield in 68 Ligaspielen unbesiegt geblieben war.

Liverpool tut sich schwer

Liverpool tut sich schwer, dagegen konnte man Citys Sieg über Burnley als bequem bezeichnen. Burnley brachte gerade einmal zwei Torschüsse zustande, von denen letztlich keiner auf das Tor ging. Auf dem Papier hatte Guardiola seine Mannschaft in einer 4-3-3-Formation aufgestellt, wobei Burnleys Trainer Sean Dyche nach dem Spiel sagte, es handele sich in der Abwehr eher um eine Dreieinhalber- statt um eine Viererkette: „Der rechte oder der linke Außenverteidiger geht ins Mittelfeld, wenn sie den Ball haben“ – und das war praktisch die ganze Zeit der Fall.

Guardiola wollte die jüngste Zu-null-Serie gegen vergleichsweise schwache Gegner nicht zu hoch bewerten: „Wir haben sechs Spiele nacheinander gegen Teams in tiefen Tabellenpositionen gewonnen, und wir wissen, wie schwierig es war zu gewinnen. Wir mussten unser Bestes geben.“ In den nächsten Wochen werde es aber erst richtig schwierig, wenn es gegen größere Gegner gehe. Bis zum Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Borussia Mönchengladbach am 24. Februar spielt City in der Premier League gegen Liverpool, Tottenham und Arsenal.

Mehr Sicherheit in der Abwehr

Nach 21 Spielen in der vergangenen Saison hatte Manchester City schon 24 Gegentore auf dem Konto – elf mehr als heute. Ein Grund für die deutliche Verbesserung ist der Zukauf des Innenverteidigers Rúben Dias. City hat vor der Saison angeblich 68 Millionen Euro bezahlt, um den 23-Jährigen von Benfica Lissabon nach Manchester zu holen. Er ist dort auf Anhieb zum Stammspieler geworden; Beobachter vergleichen ihn mit dem aktuell verletzten Virgil van Dijk, der Liverpools Abwehr stabilisiert und dem Verein so maßgeblich zum Champions-League-Gewinn und zur Meisterschaft verholfen hat.

Nach dem Sieg über Sheffield United vor einer Woche wurde Guardiola gefragt, ob er den Vergleich für zutreffend halte. „Bis jetzt absolut“, sagte der Trainer: „Er ist nicht nur ein Spieler, der gut spielt, er macht auch andere besser.“ So hat sich neben Dias etwa John Stones zuletzt wieder als zweiter Innenverteidiger durchgesetzt, der zwar seit Jahren im Verein ist, vergangene Saison aber nicht Guardiolas erste Wahl war.

Zur Stabilität trägt außerdem das defensive Mittelfeld bei. Hier hat sich der vor der vergangenen Saison für rund 63 Millionen Euro verpflichtete Spanier Rodri als Stütze erwiesen. Citys Pressing ist darüber hinaus nicht mehr ganz so aggressiv, wodurch die Mannschaft weniger anfällig für Konter geworden ist. Die Organisation und Temposteuerung übernimmt immer mehr der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan, dessen Bedeutung für das Team stark gewachsen ist, seit er in dieser Saison eine etwas offensivere Funktion erfüllt.

Wichtiger Schritt für Guardiola

In Abwesenheit des verletzten Kevin De Bruyne gibt er sogar den Spielmacher. Gegen Burnley bereitete Gündogan das zweite Tor vor; in 16 Premier-League-Einsätzen hat er sieben Tore geschossen und zwei weitere in der Champions League. Das ist umso wichtiger, weil City in dieser Saison insgesamt seltener trifft. Gündogan habe ein feines Gespür für Räume, ein exaktes Timing und totale Ruhe beim Torschuss, lobte Guardiola zuletzt. Gündogan selbst sagte über seine starke Form, dahinter stecke kein Geheimnis: „Ich versuche einfach, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.“

Das Hinspiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool im November endete 1:1. Später in dem Monat verlor City gegen Tottenham zum bislang letzten Mal ein Fußballspiel. Sollten sie ihre Siegesserie gegen Liverpool fortsetzen, wäre das an sich schon etwas Besonderes. Für Pep Guardiola wäre es ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu seiner dritten englischen Meisterschaft.