Premier League : Später Ausgleich schockt Chelsea und Tuchel

Ein später Gegentreffer hat dem FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel zwei wichtige Punkte in der englischen Premier League gekostet. Der Champions-League-Sieger kam am Mittwochabend gegen Brighton & Hove Albion nur zu einem 1:1 (1:0). Trotz des späten Rückschlags nach einem Gegentor von Danny Welbeck (90.+1) überholte Chelsea mit 42 Punkten Jürgen Klopp und den FC Liverpool (41), die am Dienstag überraschend bei Leicester City (0:1) gepatzt hatten. Die Reds haben aber ein Spiel weniger ausgetragen. Großer Gewinner ist Manchester City, das durch einen 1:0-Sieg beim FC Brentford mit 50 Punkten auf bestem Weg zur Titelverteidigung ist.

Ohne Fußball-Nationalspieler Timo Werner hatte Chelsea durch Cesar Azpilicueta nach 17 Minuten die erste Chance. Seinen Versuch nach einer Ecke lenkte Brighton-Keeper Robert Sanchez an den Pfosten. Den folgenden Kopfball von Antonio Rüdiger klärte der Spanier abermals. Elf Minute später dann die Chelsea-Führung: Romelu Lukaku setzte sich nach einem Freistoß von Mason Mount durch und köpfte zur 1:0-Führung ins lange Eck. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf den Ausgleich und wurden durch Welbeck in der Nachspielzeit belohnt.

Mit dem zehnten Sieg in Serie baute Manchester City am Abend den Vorsprung auf acht Zähler aus. Phil Foden erzielte in der 16. Minute den Siegtreffer für Pep Guardiolas Starensemble. Ohne Nationalspieler Ilkay Gündogan hatten die Cityzens zunächst Glück. Joao Cancelo rettete nach einer Brentford-Ecke per Kopf knapp vor der Torlinie (15.). Fast im direkten Gegenzug die Gäste-Führung. Ein Zuspiel von Kevin De Bruyne verwandelte Foden zum 1:0. Nach der Pause verpasste Man City mehrmals das 2:0. Der achte Auswärtssieg geriet jedoch nicht mehr in Gefahr.

Am 2. Januar treffen Chelsea und Liverpool im Verfolgerduell direkt aufeinander. City ist bereits an Neujahr beim FC Arsenal gefordert. Von der Spitze weit entfernt als Siebter, 22 Punkte hinter City, ist Manchester United. Der deutsche Teammanager Ralf Rangnick ist mit den Fortschritten unzufrieden. „Jeder ambitionierte Trainer will in größeren und schnelleren Schritten vorwärts kommen“, sagte der 63-Jährige am Mittwoch. „Aber dafür musst du in der Lage sein, auch zu trainieren.“

Die Corona-Problematik bremst aus Rangnicks Sicht die Erneuerung. „Wir mussten unser Trainingszentrum für vier Tage schließen“, sagte er, anschließend hätten seine Spieler allerdings einen guten Eindruck gemacht – daher sei das jüngste 1:1 beim Abstiegskandidaten Newcastle United „eine böse Überraschung“ gewesen. Es war nach einer Corona-Zwangspause das erste United-Spiel seit zwei Wochen. Am Donnerstag gegen den FC Burnley (21.15 Uhr bei Sky) wird Verteidiger Victor Lindelöf nach einem positiven Test weiter fehlen. Paul Pogba fällt mit Oberschenkelproblemen aus.