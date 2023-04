Aktualisiert am

Nach einem halben Jahr endet die Ära Graham Potter beim FC Chelsea. Der Klub um Investor Todd Boehly hat zig Millionen in den Sand gesetzt. So wird ein interessanter Trainerposten frei.

Time to say goodbye: Graham Potter muss den FC Chelsea schon wieder verlassen. Bild: picture alliance / empics

In vielen Jahren, wenn Graham Potter auf seine kurze Amtszeit als Trainer beim FC Chelsea zurückblickt, wird er sich vielleicht fragen, ob das alles nur ein böser Fiebertraum war. Hatte er sich damals wirklich davon überzeugen lassen, dass es das Richtige für seine noch junge Karriere wäre, die bescheidene Stabilität seines alten Vereins Brighton & Hove Albion zu verlassen, um sich Chelseas Größenwahn zu unterwerfen?

Der blindwütige Kaufrausch des neuen Klubeigentümers Todd Boehly, der Absturz in der Tabelle der Premier League, die E-Mails mit Gewaltandrohungen sogenannter Fans: War all das wirklich passiert, oder hatte sich das nur in seiner Phantasie abgespielt?