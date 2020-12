Premier League : Der erstaunliche Aufstieg des FC Southampton

Eigentlich dürfte Ralph Hasenhüttl längst nicht mehr Trainer des FC Southampton sein. Am zehnten Spieltag der vergangenen Premier-League-Saison verlor seine Mannschaft gegen Leicester City 0:9, es war die höchste Heimniederlage eines Fußball-Erstligaklubs in England seit mehr als 130 Jahren. Die Blamage fiel in eine Serie aus acht Ligaspielen am Stück ohne Sieg, wodurch Southampton auf einen Abstiegsplatz abrutschte. Normalerweise müssen Trainer bei so einer Krise ihr Büro ausräumen. Aber Southamptons Geschäftsführer Martin Semmens sprach Hasenhüttl das Vertrauen aus – und der führte den Klub bis zum Ende der Saison auf einen respektablen elften Tabellenplatz. Im Juni hat er seinen Vertrag bis 2024 verlängert.

Am Anfang dieser Saison sah es dann zunächst nach einem Fehlstart aus. Gegen Crystal Palace verlor Southampton 0:1, gegen Tottenham Hotspur 2:5, zwischendurch schieden sie gegen den Zweitligaverein Brentford aus dem Ligapokal aus. Doch von den vergangenen zehn Ligaspielen gewannen sie sieben bei zwei Unentschieden und einer Niederlage – und nun stehen sie vor dem 13. Spieltag überraschend auf Platz vier hinter Tottenham, Meister FC Liverpool und Leicester. Sie profitieren zwar von den schwachen Saisonstarts einiger Top-Six-Klubs: Der FC Arsenal, Southamptons Gegner an diesem Mittwochabend, steht auf Rang 15 in der Nähe der Abstiegsplätze; Manchester United und Manchester City haben zudem jeweils ein Spiel weniger absolviert. Aber 23 Punkte aus zwölf Spielen – so gut stand Southampton in der ersten Liga zuletzt vor sechs Jahren da.