Aktualisiert am

Sein Team habe „ziemlich genau das Gegenteil von dem gespielt, was wir zeigen wollten“, zürnte Jürgen Klopp. Negativer Höhepunkt bei der Pleite in Bournemouth war ein Elfmeter-Versuch von Salah.

Ausnahmsweise sprachlos: Jürgen Klopp nach der Niederlage in Bournemouth Bild: AFP

Nach dem völlig überraschenden Dämpfer beim bisherigen Schlusslicht sparte Jürgen Klopp nicht mit Kritik. „Das ist ein massiver Rückschlag. Aber wir müssen damit umgehen, schauen, wie groß die Narben sind und weitermachen“, sagte der Teammanager des FC Liverpool nach dem 0:1 (0:1) beim AFC Bournemouth, das dem Aufschwung der Reds in der englischen Premier League ein jähes Ende bereitete.

Statt näher an die Champions-League-Ränge heranzurücken, wuchs der Rückstand: Tottenham Hotspur, aktuell auf dem vierten und letzten Königsklassenrang, ist nun sechs Punkte voraus. Liverpool hat jedoch ein Spiel weniger absolviert.

Die Niederlage in Bournemouth sei verdient, bekannte der frühere Bundesligatrainer. Seine Mannschaft habe „ziemlich genau das Gegenteil von dem gespielt, was wir zeigen wollten“, haderte Klopp: „Wir haben 95 Minuten genau das Spiel gezeigt, das Bournemouth spielen wollte.“

Unrühmlicher Höhepunkt aus Sicht der Gäste war der kläglich vergebene Handelfmeter von Stürmerstar Mohamed Salah (69.). Bournemouth genügte ein Tor durch Philip Billing (28.), um das Tabellenende zu verlassen. Liverpools Generalprobe für die Aufholjagd in der Champions League bei Real Madrid (Hinspiel: 2:5) am Mittwoch (21 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) ging gehörig schief.

Dabei war Liverpool unter guten Vorzeichen in dieses vermeintlich ungleiche Duell beim Abstiegskandidaten gegangen. Der Meisterschaftszweite hatte vier der vergangenen fünf Ligaspiele gewonnen – und dabei einige Prestigeerfolge geholt. Gegen Manchester United (7:0), den Lokalrivalen FC Everton (2:0) und den direkten Europa-Konkurrenten Newcastle United (2:0) überzeugte Klopps Team.

Besser lief es bei Manchester City vor dem Rückspiel gegen RB Leipzig am Dienstag (21 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN). Die Citizens legten mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg bei Crystal Palace im Meisterrennen vor und verkürzten den Vorsprung auf Spitzenreiter FC Arsenal über Nacht auf zwei Punkte. Toptorjäger Erling Haaland erzielte per Foulelfmeter mit seinem 27. Saisontor den entscheidenden Treffer (78.), Arsenal kann am Sonntag beim FC Fulham nachziehen.

Liverpools Tabellennachbar Tottenham Hotspur baute durch ein 3:1 (2:0) gegen Nottingham Forest den Vorsprung auf die Reds aus. Der englische Nationalmannschaftskapitän Harry Kane avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner (19., 35. per Foulelfmeter), zudem traf Heung-Min Son (62.).

Der FC Chelsea siegte 3:1 (2:1) bei Leicester City. Das Team um Nationalspieler Kai Havertz, das am Mittwoch Borussia Dortmund aus der Champions League geschossen hatte, bleibt nach dem zweiten Liga-Sieg in Folge zwar Zehnter, hat aber zumindest den Europa-League-Platz wieder im Blick. Der Rückstand auf Liverpool auf Rang fünf beträgt nur noch fünf Punkte. Havertz erzielte wie schon beim 2:0 gegen den BVB einen Treffer (45.+6).