Premier League : Chelsea überholt Leicester City mit Sieg

Eurogoals: FAZ.NET mit DAZN : „Was für ein Tor! Unglaublich! Verrückt!“

Torwart trifft für Liverpool. Spektakel vom Guardiola-Team. Ärger bei Tuchel. Drama in Madrid im Kampf um Titel. Juve trotz eines Siegs in Not. Sehen Sie Europas Fußball-Wochenende im Video.