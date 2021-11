Premier League : Beim Geld hört die Freundschaft auf

Aktualisiert am

Zum Abschied ließ sich Gary Hoffman mit den handelsüblichen Phrasen zitieren. „Es war ein Privileg, die Premier League durch die zwei vergangenen Saisons zu führen“, sagte der Vorstand von Englands Elite-Fußballliga: „Jetzt habe ich entschieden, dass es die richtige Zeit für mich ist, zur Seite zu treten, um einer neuen Führung zu ermöglichen, die Liga durch ihre nächste aufregende Phase zu steuern.“ Ende Januar 2022 gibt er seinen Posten ab. Die richtige Zeit, zur Seite zu treten: Das klingt, als hätte Hoffman die Entscheidung aus freien Stücken getroffen. In Wahrheit aber haben die 20 Klubs der Premier League – die Anteilseigner der Gesellschaft – dem 61-Jährigen mehrheitlich das Misstrauen ausgesprochen. Schiedlich-friedlich ist anders.

Hintergrund ist die umstrittene Übernahme von Newcastle United durch ein Konsortium um die Unternehmerin Amanda Staveley, die Immobilieninvestoren Reuben Brothers und den saudi-arabischen Staatsfonds PIF, hinter dem Kronprinz Muhammad Bin Salman steht. Der PIF stellt dabei 80 Prozent der Finanzen zur Verfügung. Die Premier League teilte mit, ihr lägen rechtlich bindende Zusagen vor, dass das Königreich Saudi-Arabien dadurch nicht die operative Kontrolle über den Klub erlangt. Kritiker halten das jedoch für nicht besonders glaubwürdig. Für sie ist Hoffman der Hauptverantwortliche in der Angelegenheit, weil er den Deal letztlich durchgewunken haben soll.

Das Ganze ist keine Lappalie. Der Vorwurf lautet „Sportswash­ing“: Saudi-Arabien wolle sich durch die Assoziation mit der global vermarkteten Glitzerwelt Premier League ein sauberes Image verschaffen. Das Regime von Bin Salman unterdrückt laut Human Rights Watch die Bevölkerung, sperrt politische Gegner und Aktivisten etwa für die Rechte von Frauen und Homosexuellen ohne Anklage ein, Folter und Hinrichtung sind Teil der Machtausübung. Westliche Geheimdienste wie die CIA beschuldigen Bin Salman, im Jahr 2018 die brutale Ermordung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi in Auftrag gegeben zu haben. Der Prinz bestreitet das.

Ob es den Klub-Verantwortlichen aber vorrangig darum ging, als sie Hoffman das Vertrauen entzogen, ist fraglich. Denn die Übernahme macht Newcastle auf Anhieb zu einem der reichsten Klubs der Welt; Staveley verspricht langfristig orientierte Investitionen und dass der Verein in Zukunft regelmäßig um die großen Trophäen konkurrieren werde – auch wenn er aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz steht. So könnte durch teure Zukäufe von Stars ein neuer Konkurrent für die etablierten Spitzenklubs entstehen, und auch die übrigen Vereine dürften sich durch Newcastles urplötzlichen Reichtum benachteiligt fühlen.

Dass es auch – oder vor allem – ums Geld geht, zeigt eine im Zuge der Übernahme hastig ins Leben gerufene Regel. Diese verhindert zunächst bis Ende November, dass Unternehmen als neue Sponsoren auftreten können, die mit dem Eigentümer direkt verbunden sind oder ihm nahestehen. Es handelt sich dabei um einen Weg, um etwa anhand übermäßig dotierter Deals massenhaft Geld in den Klub zu pumpen. 18 Vereine stimmten für die Regel, Newcastle stimmte dagegen, Manchester City enthielt sich.

Der Meister gehört der Abu Dhabi United Group, der wiederum Scheich Mansour vorsteht. Hauptsponsor seit kurz nach der Übernahme im Jahr 2008 ist Etihad Airways, die Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich die nötige Mehrheit von 14 der 20 Klubs nach dem Ende der vorübergehenden Sponsorenregelung für eine vergleichbare Weiterführung aussprechen wird.

Hoffman ist neben dem Vorstandsvorsitzenden Richard Masters der einflussreichste Mann bei der Premier League. Die beiden traten gemeinsam die Nachfolge von Richard Scudamore an, der bis zu seinem Rücktritt beide Rollen ausfüllte. Die Liga dankte Hoffman für seine Arbeit: „Er hat die Liga während der schwierigsten Zeit in ihrer Geschichte geleitet und hinterlässt sie in einer stärkeren Verfassung denn je.“ Die Suche nach einem Nachfolger läuft.