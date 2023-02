Aktualisiert am

Auch Manchester City gewinnt : Arsenal führt die Premier League weiter an

Grüße von und nach oben: Oleksandr Sintschenko (Mitte) vom FC Arsenal winkt den Zuschauern nach dem Ende des Spiels. Bild: dpa

Arsenal London gewinnt in Leicester, Manchester City in Bournemouth: Der Kampf um den Titel in der englischen Fußball-Liga bleibt weiterhin spannend. Erling Haaland trifft und stellt einen Rekord auf.