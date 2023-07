Nichts hat die brasilianische Fußballseele mehr getroffen als der unbändige argentinische Jubel in Qatar. Die Krönung von Lionel Messis und seines Teams zum Weltmeister, während Brasilien im Viertelfinale zuvor im Elfmeterschießen an Kroatien scheiterte, versetzte das Land des Rekordweltmeisters in eine Fußball-Depression. Die hält, zumindest was die Nationalmannschaft angeht, bis heute an. Mit dem Fehlschuss von Marquinhos endete auch die Amtszeit von Trainer Tite. Seitdem sucht der brasilianische Verband CBF einen neuen Trainer für die Selecao. Der ist eigentlich schon gefunden.

Ab 2024 soll Carlo Ancelotti die nach eigener Vorstellung wohl wichtigste Fußball-Nationalmannschaft des Planeten übernehmen. Und dann – so ist es zumindest in den Köpfen der Verbandsspitze vorgesehen – zum sechsten WM-Titel führen. ­Zuvor installierte Ednaldo Rodrigues, Präsident des brasilianischen Fußballverbandes (CBF), allerdings in Fernando Diniz (49) einen brasilianischen Statthalter, der als Interimscoach bis zu Ancelottis Ankunft die Mannschaft mit den fünf Sternen auf der Brust führen soll. Diniz ist derzeit Trainer von Rios Traditionsklub Fluminense und gilt als innovative, emphatische Fachkraft.

Doch in Brasilien war und ist Fußball mehr als nur die schönste Nebensache der Welt. In den vergangenen Jahrzehnten instrumentalisierten die jeweiligen Staatspräsidentinnen und Präsidenten die brasilianische Liebe zum „jogo bonito“ – dem schönen Spiel – für eigene Zwecke. Nicht immer ging das gut aus. Die von Luiz Inacio Lula da Silva ins Land geholte Fußball-WM 2014 endete nicht nur mit dem 1:7 gegen Deutschland im Halbfinale in einem Trauma, sondern brachte statt blühenden Landschaften, Korruption, mehrere Investitionsruinen und letztendlich als Langzeitfolge auch Jair Bolsonaro, der von den Skandalen profitierte.

Der Rechtspopulist stellte sich 2019 zum Gruppenbild mit der Selecao, nachdem diese nach langer Durststrecke im Maracana die Copa America gewann, während der Corona-Pandemie holte er das Turnier nochmals nach Brasilien, weil Kolumbien und Argentinien als Gastgeber kurzfristig ausfielen. Das brachte ihm den Vorwurf ein, die Selecao nur zum eigenen Imagegewinn nutzen zu wollen. Nachfolger Lula da Silva springt nun ebenfalls auf den Zug auf und mischt sich mit nationalistischen Tönen in die Debatte ein, die man so eher von Bolsonaro erwartet hätte.

„Ich mag Ancelotti, aber er war nie der Trainer Italiens. Wenn er das Problem Brasiliens lösen wollte, warum löst er dann nicht das Problem Italiens, das nicht einmal an der letzten Weltmeisterschaft teilgenommen hat“, sagte Lula, nachdem die Meldungen über das bevorstehende Engagement von Ancelotti die Runde machten. Das passt zu protektionistischen Grundeinstellung Lulas, der derzeit allem, was aus Europa kommt, mit großer Skepsis gegenübersteht. Auch die europäischen Forderungen nach mehr Umweltschutz in einem Freihandelsabkommen der südamerikanischen Mercosur-Staaten, zu denen Brasilien zählt, sieht Lula eher als Einmischung in innere Angelegenheit.

Stattdessen soll die Krise der Selecao vom Interimstrainer gelöst werden: „Ich bin ein Fan von Diniz, ich mag seine Kreativität und seine Persönlichkeit. Es ist eine gute Chance und ich verstehe, dass er sie ergreifen wird“. Diniz bringe die Fähigkeiten mit, die Lula bei Ancelotti offenbar nicht erkennen kann: „Diniz beherrscht die Umkleidekabine. Im Fußball muss der Trainer die Umkleidekabine beherrschen, um gut zu arbeiten“, meinte Lula. Für den Präsidenten hat die Wahl des richtigen Trainers für die Selecao durchaus eine Bedeutung, denn die WM 2026 fällt mitten in den Wahlkampf der Präsidentschaftswahlen 2026. Endet die seit 2002 andauernde WM-Titeldurststrecke dürfte sich das auch auf das Stimmungsbild im Land ausweiten.

Lula spricht allerdings auch ein Thema an, das tatsächlich ein großes Problem für den brasilianischen Fußball ist und das eigentlich ein Eingreifen der Politik erfordert: „Das Problem ist nicht Diniz, das Problem ist, dass wir nicht mehr die Qualität von Spielern haben, die wir in anderen Zeiten hatten. Die Jungen verlassen das Land im Alter von 16, 17 Jahren und kommen mit 36 Jahren zurück.“ Tatsächlich verliert Brasilien jedes Jahr hunderte Spieler an Klubs in aller Welt. Damit verliert auch die brasilianische Nationalmannschaft mehr und mehr ihre kulturelle Identität, denn erwachsen und final ausgebildet werden die besten Spieler erst in Europa, übernehmen Art und Denkweise europäischer Klubs und verlieren dadurch ihre brasilianische Note.

Mit seiner Kritik an Ancelotti hat Lula das Thema nun zu einer Staatsaffäre gemacht. Sollte Diniz mit der brasilianischen Nationalmannschaft 2024 die Copa America in den USA gewinnen, wird die Debatte sehr schnell losgehen, ob die Selecao überhaupt einen Carlo Ancelotti braucht. Der hat zwar als Klubtrainer viermal die Champions League gewonnen, wurde als bisher einziger Trainer Meister in Spanien, England, Italien, Deutschland und Frankreich, doch für Lula ist das nicht ausreichend: „Es ist sehr einfach, in Europa eine Mannschaft mit elf Nationalspielern zu führen“, sagte Lula: „Schwierig ist es, hierher zu kommen und die Corinthians zu trainieren. Ich würde gerne sehen, ob Ancelotti mit Corinthians gut zurechtkommen würde.“

Vielleicht aber bekommt Ancelotti in den nächsten Wochen Schützenhilfe von ganz anderer Seite. Brasiliens Frauen-Nationalmannschaft setzt seit vier Jahren nämlich ebenfalls auf eine echte internationale Trainer-Ikone: Die Schwedin Pia Sundhage hat die Selecao tatsächlich vorangebracht. Sollte sie bei der anstehenden Weltmeisterschaft als ausländische Trainerin Brasilien erstmals zum Titel führen, dürfte auch der Widerstand gegen einen italienischen Trainer auf der Bank der Männer nachlassen.