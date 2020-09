Tore zu klein in Europa League : Mourinho dachte, er sei gewachsen

Jose Mourinho staunte nicht schlecht. „Ich dachte, ich wäre gewachsen, aber das Tor war fünf Zentimeter zu niedrig“, schrieb der Teammanager der Tottenham Hotspur bei Instagram nach dem Auftritt der Londoner in der Qualifikation zur Europa League bei KF Shkendija aus Nordmazedonien. Der Portugiese, gerade einmal 1,76 Meter groß, postete dazu ein Bild, wie er mit ausgestrecktem Arm fast die Latte berührte.

Seine großgewachsenen Torhüter hätten ihn vor der Partie, die in der Hauptstadt Skopje ausgetragen wurde, darauf aufmerksam gemacht, dass die Tore zu klein seien. „Die Torhüter verbringen Stunden um Stunden im Tor, sie wissen, wenn ein Tor nicht die richtige Größe hat“, sagte der 57-Jährige. Joe Hart ist 1,96 Meter groß, Hugo Lloris misst 1,88.

Er selbst sei zwar kein Torhüter, verbringe aber schon seit Kindesbeinen an sein Leben im Fußball. „Und ich weiß, wenn ich da stehe und den Arm strecke, wie groß der Abstand ist. Ich habe sofort gemerkt, da stimmt was nicht“, sagte Mourinho auf der Pressekonferenz nach der Partie. Man habe dann den Delegierten der Uefa hinzugezogen, und der brachte Aufklärung: Dem Kasten fehlte es fünf Zentimeter an Höhe zu den vorgeschrieben 2,44 Meter. Tottenham habe deshalb darum gebeten, die Tore zu ersetzen.

Die Partie war eigens in die Todor Proesk-Arena in Skopje verlegt worden, weil das Stadion in Tetovo nicht den Anforderungen der Uefa entsprach. Mourinho konnte die Posse auch deshalb ganz entspannt sehen, weil sein Team nach Treffern von Erik Lamela, Heung-Min Son und Rückkehrer Harry Kane trotz des vorübergehenden Ausgleichs durch Valmir Nafiu mit 3:1 gewann, und nun gegen Maccabi Haifa um den Einzug in die Gruppenphase spielt. Zu Hause wohlgemerkt.