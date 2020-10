Aktualisiert am

Fußball-Debatte in England : Agüero fasst Assistentin an, Guardiola verteidigt ihn

Eine Szene im Spiel von Manchester City sorgt für Aufregung. Stürmer Sergio Agüero greift der Schiedsrichter-Assistentin an die Schulter. Pep Guardiola verteidigt seinen Spieler. Auch der Trainer „vergriff“ sich schon einmal.

Der argentinische Stürmer Sergio Agüero vom englischen Premier-League-Verein Manchester City hat mit seinem Verhalten beim 1:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Arsenal am Samstag eine Diskussion ausgelöst. Agüero protestierte kurz vor der Halbzeitpause gegen eine Einwurfentscheidung der Schiedsrichterassistentin Sian Massey-Ellis. Dabei griff er Massey-Ellis an die Schulter.

Die Assistentin schob Agüeros Hand weg und schien dem Vorfall keine weitere Bedeutung beizumessen. Doch TV-Experten und Fans in den sozialen Medien kritisierten das Verhalten des Stürmers, der für seine Aktion auch nicht von Schiedsrichter Chris Kavanagh verwarnt wurde. „Das sah einfach nicht gut aus“, sagte der frühere Nationalspieler Alan Shearer beim Sender BBC. „Das sollte er nicht machen.“ Der frühere Arsenal-Stürmer Ian Wright nannte es „merkwürdig“ und „unnötig“.

City-Trainer Pep Guardiola nahm seinen Starstürmer, der das Siegtor von Raheem Sterling vorgelegt hatte, in Schutz. „Kommt schon, Leute“, sagte Guardiola. „Sergio ist der netteste Typ, den ich in meinem Leben jemals getroffen habe. Sucht in anderen Szenen nach Problemen, aber nicht bei dieser.“ Konsequenzen wird die Aktion für Sergio Agüero nicht haben. Die zuständige Schiedsrichterbehörde stufte den Schultergriff nicht als aggressive Handlung ein.

Auch Guardiola selbst stand schon einmal bei einer ähnlichen Szene am Pranger. Als Trainer von Bayern München monierte er bei einem Spiel in Mönchengladbach im Oktober 2014 eine Verzögerung des Spiels nach einer Verletzung bei der vierten Offiziellen Bibiana Steinhaus. Dabei legte er seine linke Hand auf ihre linke Schulter. Steinhaus, die vor kurzem ihre Karriere beendete, reagierte cool und schob Guardiolas Hand einfach weg. Auch seinerzeit hatte der Trainer Kritik ernten müssen für seinen unangebrachten Körperkontakt. Eine Strafe gab es seinerzeit aber nicht.