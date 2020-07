Gericht hebt Sperre auf : Große Erleichterung bei Pep Guardiola

Manchester City und Star-Trainer Pep Guardiola dürfen in den kommenden zwei Spielzeiten nun doch in der Champions League spielen. Eine entsprechende Sperre der Europäischen Fußball-Union wurde vom Internationalen Sportgerichtshof Cas kassiert. Die Uefa hatte den englischen Verein wegen Verstößen gegen die Finanzregeln sanktioniert, dagegen war Man City vor den Cas in Lausanne gezogen, der sein Urteil am Montag bekanntgab. Die zusätzliche Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro wurde vom Cas auf zehn Millionen Euro reduziert (lesen Sie hier die Urteilsbegründung).

Der jüngst entthronte englische Meister wäre der erste europäische Topverein gewesen, der wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play wirklich hart sanktioniert wird. Der Arbeitgeber von Nationalspieler Ilkay Gündogan wies die Anschuldigungen der Uefa von Beginn an zurück und hatte nun beim Cas Erfolg. In einer ersten Stellungnahme begrüßten die Citizens die Cas-Entscheidung und bedankten sich bei den Richtern für deren Sorgfalt: „Während Manchester City und seine Justiziare das vollständige Urteil des Cas noch begutachten müssen, bewertet der Club die Folgen des Urteils als eine Bestätigung seiner Position und der vorgebrachten Beweise.“

Sponsoreneinkünfte im Fokus

Coach Guardiola und die Vereinsbosse dürfen aufatmen. Der Spanier hatte zwar mit Blick auf seinen Vertrag bis Sommer 2021 angekündigt, auch bei einer Sperre für die Champions League bei dem Klub bleiben zu wollen. Dass zwei Saisons in der Königsklasse ohne den ambitionierten Guardiola ausgespielt werden, schien aber nur schwer vorstellbar.

Die Uefa-Finanzinspektoren hatten ermittelt, dass Man City zwischen 2012 und 2016 Sponsoreneinkünfte weit über Gebühr bewertet haben soll. Gelder, die als Einnahmen durch Sponsoren aus Abu Dhabi deklariert wurden, sollen in Wirklichkeit von Klub-Besitzer Scheich Mansour gezahlt worden sein. Darunter sind demnach auch Zahlungen von Etihad Airways, Citys Hauptsponsor. Etihad ist die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Auslöser der Ermittlungen waren klubinterne E-Mails und Dokumente, die öffentlich gemacht wurden. Die dreitägige Cas-Anhörung fand Anfang Juni per Videoschalten statt.

Mehr zum Thema 1/

Die Uefa hat das Urteil derwil „zur Kenntnis“ genommen. Der Verband betonte in einer Mitteilung, dass die Cas-Richter festgestellt hätten, dass „viele der mutmaßlichen Verstöße wegen der in den UEFA-Regularien vorgesehen Fünfjahresfrist verjährt“ seien. Zudem sei der Cas zu dem Schluss gekommen, dass die Beweise „in diesem speziellen Fall“ nicht ausgereicht hätten, um die Europapokal-Sperre gegen die Citizens aufrechtzuerhalten.

Trotz der Niederlage vor dem Cas betonte die Uefa abermals, dass die eigenen Finanzregeln (Financial Fair Play) in den vergangenen Jahren „eine signifikante Rolle“ gespielt haben, die Uefa und die Klub-Vereinigung Eca „bleiben ihren Grundsätzen verpflichtet“.