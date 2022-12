Star-Trainer Pep Guardiola : „Daran kann niemand zweifeln“

Star-Trainer Pep Guardiola hat seine Bewunderung für den argentinischen Fußball-Weltmeister Lionel Messi ausgedrückt. „Niemand kann daran zweifeln, dass er einer der Größten aller Zeiten ist“, sagte der spanische Coach von Manchester City, unter dem Messi beim FC Barcelona zweimal die Champions League gewonnen hatte. „Wenn er die Weltmeisterschaft nicht gewonnen hätte, würde sich meine Meinung über ihn nicht ändern, aber es ist der letzte Weg einer unglaublichen Karriere.“

Guardiola freute sich zugleich, dass er in Julián Álvarez bald einen Weltmeister bei City begrüßen kann. Eine Reihe von WM-Teilnehmern sei bereits wieder in das Training eingestiegen. „Die Spieler, die bei der Weltmeisterschaft dabei waren, sind in einer besseren Verfassung als die Spieler, die hier waren. Sergio (Gomez), Erling (Haaland), Riyad (Mahrez) und Cole (Palmer), ihnen fehlt ein wenig der Rhythmus im Vergleich etwa zu Rodri oder Manuel Akanji. Sie haben gespielt und wir hatten Urlaub“, sagte Guardiola vor dem Liga-Pokal-Achtelfinale am Donnerstag (21.00 Uhr MEZ) gegen den großen Rivalen FC Liverpool.

Mbappé trainiert wieder

Für den 51 Jahre alten Guardiola ist es das erste Spiele nach seiner Vertragsverlängerung bis in das Jahr 2025. In dieser Zeit will der Spanier endlich mit City die Champions League gewinnen. „Es ist nicht nur die Champions League. Aber ich gebe zu, das ist die Trophäe, die wir wollen. Ohne sie wäre meine Zeit hier nicht komplett.“ Früher oder später werde der Klub die Königsklasse aber gewinnen, glaubt Guardiola.

Messis Widersacher im Finale und Teamkollege bei Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, ist derweil wieder auf dem Rasen. PSG teilte am Mittwoch auf Twitter mit, dass der WM-Rückkehrer wieder beim Training dabei sei. „Es geht besser, besser, besser“, zitierte die Zeitung „Le Parisien“ den am Dienstag 24 Jahre alt gewordenen Stürmer bei dessen Ankunft beim Training.

Parallel dazu hat das Video einer feurigen Halbzeitansprache von Mbappé beim verlorenen WM-Finale für Aufsehen gesorgt. „Wir könnten es nicht schlechter machen als wir es bisher gemacht haben“, sagte der Stürmer in dem Video. „Das ist das Spiel eines Lebens.“ Die Szene ist Teil einer Dokumentation des französischen Senders TF1, die am späten Dienstagabend erstmals ausgestrahlt wurde.

„Wenn wir aufs Feld zurückkehren, lassen wir sie entweder wie blöd spielen, oder wir geben ein bisschen Intensität, gehen in die Zweikämpfe, machen's anders, Jungs“, ist Mbappé in dem Video weiter zu hören. Auch Frankreich-Coach Didier Deschamps richtete sich in der Halbzeit am vergangenen Sonntag mit klaren Worten an sein Team, wie die Dokumentation zeigt. „Wisst ihr, was der Unterschied ist? Sie spielen ein verdammtes WM-Finale und wir, wir spielen es nicht.“

Frankreich legte in dem Endspiel in Qatar eine spektakuläre Aufholjagd hin. Argentinien führte nach der ersten Halbzeit 2:0, Mbappé schoss die Bleus dann zum Ausgleich und in die Verlängerung. Auch in der Nachspielzeit gelang Mbappé der abermalige Ausgleichstreffer zum 3:3. Im Elfmeterschießen gewann letztlich Argentinien 4:2, obwohl der Angreifer dort auch seinen insgesamt dritten Versuch vom Punkt verwandelte.