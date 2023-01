Hunderttausende nehmen Abschied : Nur Pelé, nur Pelé

Als sein ewiger Rivale um den Titel des besten Fußballspielers aller Zeiten Ende 2020 überraschend starb, sah Pelé ein, dass das Vergleichen zwecklos ist. In einer Botschaft an den verstorbenen Diego Maradona schrieb Pelé, dass die Welt viel besser wäre, wenn man sich weniger vergleichen und stattdessen mehr bewundern würde. „Du bist unvergleichlich“, schrieb Pelé, „ich liebe dich.“ Eines Tages würden sie dort im Himmel zusammen im selben Team spielen. Und er werde jubeln, nicht wegen eines Tores, sondern weil er ihn noch einmal umarmen könne.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Nun ist dieser Tag gekommen. Nach fünf Tagen der Trauer und des Abschiedes hat Brasilien seinen König gehen lassen, um dort im Himmel mit Maradona und allen anderen zu spielen, die auf ihn gewartet haben. Zehntausende hatten Pelé zuvor die letzte Ehre erweisen. In der Vila Belmiro, dem kleinen Stadion des FC Santos, wo Pelé schon als Jugendlicher sein Ausnahmetalent hatte aufblitzen lassen und zum Weltstar herangewachsen war, lag sein Leichnam seit Montag fast 24 Stunden aufgebahrt. 250.000 Leute kamen an die Totenwache, standen stundenlang in der Schlange, um kurz am Sarg vorbeizuziehen und ein letzten Mal Pelé nahe zu sein.