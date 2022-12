Brasilianische Fußballlegende : König Pelé ist tot

Für ihn unterbrachen zwei Bürgerkriegsparteien das Töten, läuteten nach seinem 1000. Tor die Kirchenglocken selbst im Amazonas und pilgerten 180.000 Zuschauer zum Abschiedsspiel ins legendäre Stadion Maracanã: Edson Arantes do Nascimento – weltweit besser bekannt als Pelé – ist tot. Mit ihm starb der Schöpfer eines Stils, der den Fußball zur globalen Supermacht des Sports machte. Und mit ihm ist der Fußball des 20. Jahrhunderts endgültig Geschichte. Seinen letzten Gegner, den Krebs, konnte er nicht mehr besiegen. Pelé starb am Donnerstag im Alter von 82 Jahren. Dies bestätigte das Albert Einstein-Krankenhaus in São Paulo am Donnerstag.

Der Ort, aus dem jener Schöpfer des schönen Fußballs stammt, heißt „Três Corações“. Die Stadt in der Pelé am 23. Oktober 1940 geboren wurde, liegt im Bundesstaat Minas Gerais etwa gleich weit entfernt von den drei großen brasilianischen Fußball-Metropolen São Paulo, Belo Horizonte und Rio de Janeiro. Hier gelten die Menschen als besonders fleißig und bodenständig, hier lassen sie sich ungerne vereinnahmen.

Pelé und das „jogo bonito“

„Três Corações“ – das bedeutet auch „Drei Herzen“. Und irgendwie steht dieser Name auch für das Leben des größten Fußballspielers der Geschichte. Für ein Leben, für das ein Herz eigentlich nie ausgereicht hat. Es brauchte derer schon drei: ein Herz für jenen Sportler, der Fußball zu einer neuen Kunstform erhoben hat, dem „jogo bonito“. Ein Herz für jenen Mann, der über mehrere Jahrzehnte das Image dieses riesigen Landes im Ausland geprägt hat, der durch seine Freundlichkeit auch ein Stück weit die brasilianische Seele formte. Und ein drittes Herz für jenen Pelé, der bisweilen zerrissen wurde, von den Sehnsüchten und Forderungen von Gesellschaft, Politik und Medien, die ihn stets für sich vereinnahmen wollten.

Am Ende bleiben Bilder im Kopf. Wie jenes vom WM-Finale 1970 in Mexiko-Stadt, als Brasilien im Aztekenstadion Italien mit 4:1 besiegte, Pelé das 1:0 per Kopf erzielte und wenig später mit einer traumhaft präzisen Vorlage in den Lauf von Carlos Alberto das vierte und letzte Tor vorbereite. Wie ein Maestro erschuf er dieses Tor. Keine Hundertstelsekunde zu früh oder zu spät, kein Millimeter zu kurz oder zu lang kam dieser Pass für die Ewigkeit auf den Mannschaftskapitän der „Selecao“. Bilder wie jenes Teenagers Pelé, der unverbraucht und voller Hoffnung nach dem ersten WM-Titel 1958 in Schweden von den Titelbildern einer ganzen Welt lächelte. Der erste auf dem ganzen Globus bekannt gemachte Weltstar.

Pelé wanderte stets zwischen den Welten. Er startete seine Profikarriere zu einer Zeit, als Ende der 1950er Jahre noch erzkonservative Kräfte den Weltfußball beherrschten. Damals waren nicht nur die TV-Übertragungen schwarz-weiß. Der Aufstieg Pelés, der schon im Alter von 16 Jahren Torschützenkönig des FC Santos in der Staatsmeisterschaft von São Paulo wurde, fand parallel zum Aufstieg des Fußballs als die treibende Medienmacht statt. Das Fernsehen diktierte mehr und mehr die Bedingungen. Als die Bildschirme bunt wurden, wurden aus den brasilianischen Nationalspielern Weltstars und Botschafter eines ganz bestimmten Fußball-Lifestyles: Dem „jogo bonito“, dem schönen Spiel, das Pelé wie kein Zweiter verkörperte.

Eine solche Parallelität der radikalen Veränderung des Fußballs durch die Massenmedien gibt es vielleicht erst wieder seit Beginn der sozialen Netzwerke, die aus Weltstars wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi globale multimediale Werbeikonen und digitale Kunstfiguren erschaffen haben. Und die den Fußball komplett individualisierten. Pelé erlebte mit dem Aufstieg des Fernsehens den ersten Schritt dieser bis heute sich immer schneller drehenden Spirale.

Fixstern, der es allen vormachte

Und er war die perfekte Persönlichkeit dafür. Denn Pelé lieferte nicht nur Fußballspiele und mehr als 1000 Tore. Er lieferte auch Träume. Für jene Afrobrasilianer, die unter weißer Polizeigewalt und bis heute anhaltenden strukturellen Rassismus leiden, war Pelé in diesen Jahrzehnten eine Art Fixstern, der es allen vormachte, die davon träumten aus den Armenvierteln herauszukommen. Der es bis ganz nach oben schaffte, in jene Gesellschaftskreise, die bis dato nur den Weißen vorbehalten blieben. Mehr noch: Einem Schwarzen, dem die Weißen sogar zujubelten. Der FC Santos nutzte Pelés Beliebtheit in Afrika zu lukrativen Testspielen, einmal unterbrachen die Bürgerkriegsparteien in Biafra sogar den Kampf, damit 1967 in Lagos ein Freundschaftsspiel stattfinden konnte.