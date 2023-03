Aktualisiert am

Die Österreicher fahren den zweiten Erfolg in der EM-Qualifikation ein. Und der Niederlande gelingt ein Sieg gegen Außenseiter Gibraltar – mit viel Mühe.

Nach ihren beeindruckenden Auftaktsiegen haben Frankreich und Österreich in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland nachgelegt. Vize-Weltmeister Frankreich gewann dank eines Traumtores von Bayerns Münchens Benjamin Pavard mit 1:0 (0:0) in Irland, Österreich gelang beim 2:1 (0:1) über Außenseiter Estland ein Comeback. Die Niederlande mühte sich beim 3:0 (1:0) gegen Fußballzwerg Gibraltar zum ersten Sieg.

Im stimmungsvollen Dublin sorgte Rechtsverteidiger Pavard (50.) mit einem strammen Schuss unter die Latte für den Siegtreffer der Franzosen, die im ersten Spiel die Niederlande mit 4:0 besiegt hatten. Neben Pavard standen auch sein Münchner Vereinskollege Dayot Upamecano und Frankfurts Randal Kolo Muani in der Startelf von Nationaltrainer Didier Deschamps.

Rote Karte für Walker

In Rotterdam trafen Memphis Depay (23.) und Nathan Ake (50./82.) für die Niederländer, die auch nach der Roten Karte gegen Liam Walker (51.) vieles schuldig blieben. Bayerns Abwehrmann Matthijs de Ligt spielte nach einer überstandenen Viruserkrankung von Beginn an. Die Elftal schob sich damit auf Rang drei der Gruppe B, hinter den makellosen Franzosen und Griechenland.

Ralf Rangnick feierte nach dem 4:1 gegen Aserbaidschan den nächsten Sieg als Teamchef der Österreicher. Michael Gregoritsch (88.) erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer für die Alpenrepublik. Zuvor hatte der Kölner Florian Kainz (68.) den Führungstreffer der Balten durch Rauno Sappinen (25.) ausgeglichen. Noch vor dem Tor der Gäste war Gregoritsch mit einem Foulelfmeter an der Latte gescheitert (17.).

Schweden besiegt Aserbaidschan

Nach der 0:3-Pleite gegen Belgien fuhr Schweden einen Pflichtsieg ein. Die Mannschaft von Trainer Janne Andersson, der Altstar Zlatan Ibrahimovic diesmal nicht in den Spieltagskader berufen hatte, schlug Aserbaidschan in Solna mit 5:0 (1:0). Emil Forsberg von RB Leipzig (38.), Bahlul Mustafazade (65./Eigentor), Viktor Gyökeres (79.), Jesper Karlsson (88.) und Anthony Elanga (89.) trafen für die Skandinavier.

Die Schweden rückten mit drei Zählern auf den dritten Rang, Österreich bleibt mit der optimalen Ausbeute Tabellenführer. Belgien hatte nach dem Auftaktsieg spielfrei. Am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) treffen die Roten Teufel mit Nationaltrainer Domenico Tedesco in Köln auf die deutsche Auswahl.

Starstürmer Robert Lewandowski feierte mit Polen beim 1:0 (1:0) gegen Albanien den ersten Dreier. Nach dem 1:3 in Tschechien zum Auftakt erzielte Karol Swiderski den Siegtreffer (41.).