Eurogoals: FAZ.NET mit DAZN : Wunschzettel von Tuchel – Frust bei Ronaldo

Pünktlich zu Heiligabend hat auch Thomas Tuchel seinen Wunschzettel offenbart. Dabei geht es dem Trainer von Paris Saint-Germain nicht um Materielles. Tuchel vermisst vielmehr Wertschätzung für seine Arbeit und die Erfolge, die er mit seiner Elf erreicht hat. Schließlich habe im Sommer nur ein Sieg über den FC Bayern gefehlt, um die Champions League zu gewinnen. „Und wir hatten nie so das Gefühl, dass wir die Leute jetzt auch mal überzeugt haben und sie unsere Leistung anerkennen. Es macht einen auch manchmal ein bisschen traurig oder sauer“, sagte er nun im Interview mit Sport1.

Es heiße immer, PSG habe Stars wie Neymar, Kylian Mbappé und Angel dí María. Dadurch würden aber ganz seriöse Teamleistungen komplett weggewischt werden. Der Gruppensieg in der Champions League vor Leipzig und Manchester United zuletzt sei schwer gewesen. „Das muss man dann manchmal feiern im engsten Team, um nicht verbittert zu werden“, sagte Tuchel. An manchen Tagen denke er sich, „es könnte doch so einfach sein. Es war doch nur eine Auswechslung. Wieso ist das jetzt hier zwei Wochen das Thema? Ich denke mir da schon: Ich will doch nur Trainer sein.“

Tuchel gab auch Einblicke in das Innenleben des Teams. Es sei teilweise ganz leicht, teilweise eine große Herausforderung, alle Spieler bei Laune zu halten, räumte er ein. Was ihm wahnsinnig geholfen habe, seien die vielen Südamerikaner in der Mannschaft. „Die kriegst du körperlich, die kriegst du mit einer Umarmung, die kannst du mal festhalten, denen kannst du mal einen Kuss auf die Wange geben, einen Kuss auf die Stirn drücken. Die mögen das, die brauchen das“, erzählte Tuchel. Er fühle sich damit wohl, wenn es eine körperliche Nähe gebe, die zu den Emotionen dazukomme.

Der seit Sommer 2018 in Paris tätige und dort nicht immer unumstrittene Tuchel äußerte sich nicht konkret zu seiner Zukunft. Wofür er Trainer geworden sei, könne er überall finden. „Aber wenn du die Champions-League-Hymne hörst, du diese Dinge im Training siehst, die dich einfach begeistern, weil das so viel Qualität ist, dann wird man natürlich auch ein Stück weit süchtig“, sagte Tuchel, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft und wohl nicht verlängert wird. „Ich weiß nicht, ob es immer höher, höher, höher sein muss. Ich mag Fußball einfach. Und in einem Klub wie hier ist es nicht immer nur Fußball.“

Immerhin hatte das Jahr am Tag vor Weihnachten einen sportlich positiven Abschluss. Im Heimspiel gegen Abstiegskandidaten Racing Straßburg gab es ein souveränes 4:0. Timothee Pembele, Weltmeister Mbappe, Idrissa Gueye und Moise Kean trafen, was aber nicht zum Sprung weiter nach vorne reichte, weil die Konkurrenz auch erfolgreich war. Der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer spielte für PSG durch, Julian Draxler wurde spät eingewechselt. Damit geht Paris als Dritter ins neue Jahr. Damit verbunden dürfte ein weitere Tuchel-Wunsch sein: nochmal Meister werden in Frankreich.

Die Tabellenführung verlor der OSC Lille – trotz eines Erfolgs bei Montpellier HSC. Doch Lyon zog mit dem besseren Torverhältnis vorbei. Lille siegte mit 3:2 durch Tore von Timothy Weah, Jonathan Ikone mit einem Elfmeter und Torjäger Burak Yilmaz, der in den letzten Minuten noch den Sieg sicherte.

Neuer Erster ist allerdings Olympique Lyon, das punktgleich mit Lille und einen Zähler vor Paris nun an der Spitze steht. Durch den 3:0-Heimsieg über den FC Nantes hat OL aber jetzt das um ein Tor bessere Torverhältnis. Karl Toko Ekambi, Philana Kadewere und Lucas Paqueta waren erfolgreich.