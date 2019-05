Saisonfinale in Frankreich : Ein unschönes Ende für Tuchel und Paris

Der bereits seit fünf Wochen feststehende französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat sich mit einer weiteren Niederlage aus der Saison verabschiedet. Das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel verlor am letzten Spieltag der Ligue 1 nach einer schwachen Leistung mit 1:3 (0:1) bei Aufsteiger Stade Reims. Trotz nur drei Siegen aus den letzten neun Partien und einigen unansehnlichen Partien zum Ende dieser Saison, inklusive einer blamablen Niederlage im Pokalfinale gegen Stade Rennes, schließt PSG die Spielzeit aber mit einem beeindruckenden Vorsprung von 16 Punkten vor dem Zweitplazierten OSC Lille ab.

Ohne den weiterhin gesperrten Superstar Neymar geriet Paris durch Treffer des ehemaligen Schalkers Abdul Rahman Baba (36.) und Mathieu Cafaro (56.) mit 0:2 in Rückstand. Beide Male sah der 41 Jahre alte Torwartroutinier Gianluigi Buffon nicht gut aus. Kylian Mbappe gelang der Anschlusstreffer (59.), doch Pablo Chavarria machte in der vierten Minute der Nachspielzeit die Überraschung perfekt. Die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer standen auf Seiten des französischen Meisters in der Startelf, Draxler wurde in der 66. Minute ausgewechselt.

Ob es für Tuchel in Paris, das auf dem Weg zum Champions-League-Titel schon im Achtelfinale an Manchester United scheiterte, weitergeht, ist unklar. Der Trainer selbst möchte weitermachen. „Stand jetzt kann ich sagen, dass ich Trainer bleiben werde“, sagte er nach dem Spiel iN Reims. „Aber im Fußball kann sich jeden Tag etwas ändern. So ist es nun einmal. Wenn es nach mit geht, dann bleibe ich. Wenn sich daran etwas ändert, ist es nicht meine Schuld.“

Tuchel ist offenbar nicht vollkommen vom Verbleib seiner Superstars Mbappe und Neymar überzeugt. „Es kann noch viel passieren. Der Transfermarkt ist verrückt, und viele Klubs wollen neue Spieler holen", sagte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel. Er wolle die beiden Aushängeschilder selbstredend am liebsten behalten. „Wenn Sie mich als Trainer fragen, ob ich unbedingt will, dass die beiden bleiben, dann sage ich natürlich ja. Das weiß jeder“, führte der 45-Jährige aus: „Aber wenn das nicht klappen sollte, werden wir Lösungen finden.“

Weltmeister Mbappe hatte jüngst nach seiner Auszeichnung zum Spieler der Saison in der Ligue 1 öffentlich Spekulationen über einen Abschied aus Paris befeuert, PSG reagierte mit einer klaren Absage. Auch um Brasiliens Superstar Neymar ranken sich immer wieder Wechselgerüchte. Der Klub schob zuletzt einem möglichen Wechsel von Mbappe einen Riegel vor. „PSG und Kylian Mbappe sind seit zwei Jahren sehr eng miteinander verbunden, und diese Geschichte wird sich in der nächsten Saison fortsetzen“, schrieb PSG bei Twitter: „Wir wollen europäische Fußball-Geschichte schreiben, dazu muss jeder bedeutende Spieler seine Aufgabe erfüllen und immer für das Kollektiv arbeiten."

Mbappe selbst hatte die Gerüchte um einen Abschied aus Paris angeheizt. Der 20 Jahre alte Weltmeister, der zum Spieler der Saison in der

französischen Ligue 1 gewählt worden war, sagte zuletzt bei beIN Sports: „Es ist ein wichtiger Moment für mich, ein Wendepunkt in meiner Karriere, ein Moment, in dem ich mehr Verantwortung übernehme, vielleicht bei PSG, vielleicht woanders.“ Unter anderem der spanische Rekordmeister Real Madrid soll Interesse an Mbappe haben. Mbappe, der 2017 für 180 Millionen Euro vom AS Monaco nach Paris gewechselt war, hat in 29 Ligaspielen unter Tuchel 33 Tore geschossen.