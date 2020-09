Paris St. Germain : Auch Mbappé positiv getestet

Aktualisiert am

Leonardo war aufgebracht. Jetzt ist also auch noch Kylian Mbappé, positiv auf Corona getestet. Schon als siebter Spieler von Paris St. Germain. Die sich häufenden Fälle waren allerdings nicht der Grund, warum sich der PSG-Sportdirektor dazu veranlasst sah, Tacheles zu reden.

Leonardo erzürnte es, dass er von Mbappés positivem Test und dessen Abreise aus dem Quartier der französischen Nationalmannschaft vor dem Spiel am Dienstag in der Nations League nicht aus erster Hand erfuhr. Es sei „nicht hinnehmbar, das aus der Presse zu erfahren“. Niemand vom Verband habe ihn angerufen, „niemand hat uns kontaktiert. Es ist ein Mangel an Respekt, nicht mit dem Verein zu kommunizieren, wenn der Spieler nach Hause zurückkehrt.“

Mbappé ist mittlerweile als siebter Spieler des Champions-League-Finalteilnehmers positiv getestet worden. Der Stürmer hatte am Samstag den Siegtreffer für Frankreich beim 1:0 im Nations-League-Spiel in Schweden erzielt, zuvor war er nach Angaben des französischen Verbandes zweimal negativ auf das Virus getestet worden.