Corona-Abbruch in Frankreich : „Dann spielen wir halt im Ausland“

In Frankreich rollt für Thomas Tuchel uns Paris St. Germain vorerst kein Ball. Bild: AFP

Nach neuen Bestimmungen in Frankreich in der Corona-Krise ist die Fußball-Saison wohl beendet. Der einflussreiche Lyon-Boss will sich damit nicht abfinden. Auch Thomas Tuchels Chef in Paris überlegt, wie es weitergehen kann.