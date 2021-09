Fußball-Weltmeister Özil : Diese Wunde schließt sich nicht

Es ist ein stürmischer Empfang, den Mesut Özil am Tag seiner Rückkehr nach Deutschland erlebt. Vor dem Eingang des Hotels und um den Mannschaftsbus, der vor der Tür steht, drängen sich am Tag vor dem Spiel die Fans. Sicherheitskräfte stellen sich denjenigen breitbeinig in den Weg, die in die Lobby vordringen wollen. Als Özil aus dem Aufzug steigt, fängt ihn ein Helfer ab, um ihn die wenigen Meter bis zum Bus zu begleiten und vor den Menschen abzuschirmen.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

Als die Fans den Weltmeister sehen, flippen sie aus. Sie schreien und singen, wollen ihn fotografieren, berühren, eine Unterschrift. Die Sicherheitskräfte halten dem Drängen kaum stand, der Gang wird immer kleiner, durch den Özil in den Bus schlüpft. Als er drin ist, fliegen ihm durch die offene Tür Trikots in der Hoffnung entgegen, dass sie mit seinem Autogramm wieder herauskommen.