Ältester Fußballverein : Der besondere Aufstieg der „Vienna“

Der Mann, der vor Anpfiff mit dem Mikro über den Rasen des Stadions an der Hohen Warte geht, sagt dem Publikum an, was so alles an diesem Wochenende stattfindet: die Endrunde der Eishockey-WM. Das Finale der Fußball-Champions-League. Und das Wiener Traditionsderby der Regionalliga Ost, nach welchem der bereits feststehende Aufstieg der Mannschaft der „Vienna“ in die zweite österreichische Liga gefeiert werden soll. Nur damit das auch richtig eingeordnet wird.

Sicher, Aufstiege gibt es im Sport immer und überall. Aber dieser ist tatsächlich etwas Besonderes. Es ist die Wiederauferstehung eines Klubs, der vor fünf Jahren am Ende schien: Insolvenz, Zwangsabstieg in die fünfte Klasse. Und dabei geht es um den ältesten Fußballverein des Landes, der sich deshalb auch stolz nennen darf: First Vienna Football Club.