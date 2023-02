Aktualisiert am

Seit etwas mehr als drei Jahren wird die Präsidentschaft von Noël Le Graët im französischen Fußballverband (FFF) von zahlreichen Polemiken begleitet. Als die Staatsanwaltschaft am 17. Januar bekannt gab, dass sie eine Untersuchung wegen Mobbing und sexueller Belästigung gegen ihn eingeleitet habe, stürzte der Boss des französischen Fußballs. Bis dahin hatten alle Affären, die seine Herrschaft prägten, keine größeren Auswirkungen auf den inzwischen 81 Jahre alten Bretonen. Die Vorwürfe perlten an ihm ab.

Nun aber ist seine Zeit endgültig vorbei. Denn obwohl in den vergangenen Tagen noch Zweifel bestanden, soll Le Graët den Entschluss gefasst haben, während der Sitzung des Exekutivkomitees an diesem Dienstag die Verbandsführung abzugeben. Danach wird er sich in den Ruhestand verabschieden. Vermissen werden ihn die wenigsten.