Elfer-Niederlage im Finale : Tuchel nimmt Schuld auf sich

Aktualisiert am

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hat die Verantwortung für die Final-Niederlage im englischen Fußball-Ligapokal übernommen, nachdem sein Torwart-Schachzug diesmal nicht aufgegangen war. „Wenn ihr jemandem die Schuld geben wollt, gebt sie mir. Ich treffe die Entscheidungen, und ich treffe sie nicht, um der Held zu sein“, sagte Tuchel nach der 10:11-Niederlage im Elfmeterschießen gegen den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp.

Dabei hätte Tuchel am Sonntagabend in der Verlängerung des Finales wie im gewonnenen UEFA-Supercup-Finale im August wieder ein kluger Schachzug gelingen können. Damals war Keeper Kepa Arrizabalaga auch extra eingewechselt worden und sicherte mit zwei gehaltenen Elfmetern gegen den FC Villarreal aus Spanien den Titel. Doch gegen Liverpool ging es schief. In der 120. Minute kam Kepa (27) wie vorher besprochen für Stammtorhüter Edouard Mendy auf das Feld, hielt aber keinen einzigen von elf Elfmetern – um dann selbst anzutreten und den Ball über das Tor der Reds zu schießen.

„Es ist hart, und wir fühlen mit ihm, aber geben ihm nicht die Schuld. Wir haben die Entscheidung wie schon vor dem letzten Elfmeterschießen getroffen, weil Kepa mit den Spielern täglich trainiert. Und sie wissen, wie gut er ist“, erklärte Tuchel. Dabei hätte der ausgewechselte Mendy sicherlich auch zum Matchwinner avancieren können. Der 29-Jährige, der über 119 Minuten überragend spielte, gewann vor Kurzem mit dem Senegal den Afrika-Cup gegen Ägypten – wo er im Endspiel im Elfmeterschießen einen Schuss parierte. „Fallen und aufstehen. Enttäuscht nach der großen Anstrengung“, schrieb Kepa auf Instagram, dankte der „Chelsea-Familie“ für die Unterstützung und kündigte an: „Wir arbeiten weiter.“

Durch den Teilrückzug des russischen Chelsea-Inhabers Roman Abramowitsch erwartet Tuchel unterdessen vorerst keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Klub. „Ich glaube nicht, dass sich für mich im Tagesgeschäft irgendwas verändert“, sagte der deutsche Trainer. Er sei im engen Kontakt mit Sportdirektorin Marina Granowskaja und dem technischen Berater Petr Cech. „Ich kümmere mich um die erste Mannschaft, gebe meinen Input und gebe mein Bestes, um Fußballspiele zu gewinnen“, sagte Tuchel. „Das wird sich dadurch nicht ändern.“

Abramowitsch hatte am Samstag erklärt, die Kontrolle über den Londoner Fußballklub abzugeben. Wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine waren in Großbritannien Forderungen laut geworden, Sanktionen gegen Abramowitsch zu verhängen. Dem Milliardär wird eine Nähe zu Kreml-Chef Wladimir Putin vorgeworfen.

Klopp verurteilt Krieg „eines wirklich bösen Mannes“

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp hat derweil Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf verurteilt. „Ich bin 54 Jahre alt, fast 55. Es übersteigt mein Verständnis, wie ein böser Mensch die ganze Welt in so eine Lage bringen kann. Besonders natürlich die Menschen in der Ukraine“, sagte Klopp beim norwegischen TV-Sender Viaplay Sport nach dem Final-Sieg am Sonntagabend.

Mehr zum Thema 1/

Klopp sagte, er kenne „viele Ukrainer und auch Russen“, und der Angriff auf die Ukraine sei „der Krieg eines wirklich bösen Mannes“ – womit er Russlands Präsidenten Wladimir Putin meinte: „Wir müssen Solidarität zeigen, echte Solidarität. In dunklen Zeiten brauchst du immer Momente, in denen du an etwas anderes denken kannst. Ich bin froh, dass wir das heute liefern konnten.“

Seit Tagen seien Klopp und sein Team „dauernd am Telefon“. Ehemalige Spieler von ihm seien wahrscheinlich „jetzt im Krieg“, berichtete Klopp und warb um Solidarität: „Es sieht so aus, als ob wir ihn nicht stoppen können. Aber wenigstens können wir ihm mehr Probleme machen, als er erwartet haben mag. Und vielleicht hilft das den Menschen in der Ukraine.“