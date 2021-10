Debakel gegen Liverpool : Der schlimme Einbruch von Manchester United

Wer eine Karte für Englands Fußball-Klassiker Manchester United gegen den FC Liverpool ergattert, der kann sich normalerweise glücklich schätzen. Mehr als 73.000 Zuschauer waren am Sonntag im Old Trafford dabei, als die alten Rivalen im Topspiel der Premier League aufeinandertrafen. Doch schon in der Pause strömten Tausende United-Fans zu den Ausgängen – wütend, enttäuscht, desillusioniert –, während die Liverpool-Fans in ihrem Block eine Party feierten.

Zu dem Zeitpunkt lag United bereits 0:4 zurück. Ein Desaster, das in der zweiten Halbzeit noch schlimmer wurde: Der FC Liverpool schoss ein weiteres Tor, Paul Pogba sah eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung für ein Foul Rot, und schon vor der Pause hätte Superstar Cristiano Ronaldo für ein Nachtreten ebenfalls die Rote Karte bekommen müssen. Es war eine Blamage von kolossalem Ausmaß für United. Die Mannschaft war in allen Belangen mindestens eine Klasse schlechter als der Gegner.