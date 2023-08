Es klingt wie eine Kampfansage. „Wir stellen den Status quo infrage“, sagte Carlo Nohra, Spitzenmanager der saudischen Pro League, dem amerikanischen TV-Sender CNN. Um nach einer kurzen Pause anzufügen: „Ihrer Meinung nach.“ Nohra, der das operative Geschäft der Liga leitet, meinte die Europäer. Er erläuterte die spektakulären Transfers, mit denen Klubs aus dem Königreich zuletzt Aufsehen erregten, sprach von einem „neuen Kanal für Spieler“, der nun eröffnet worden sei.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Es handelt sich um große Namen, die dreistellige Millionengehälter kassieren. Zuletzt unterschrieb der Brasilianer Neymar beim Klub Al-Hilal in der saudischen Hauptstadt Riad. Es wird nicht der letzte spektakuläre Wechsel sein. Dass sich saudische Fans über solche Zugänge freuen, sagte Nohra, sei „etwas, mit dem sich alle anderen anfreunden müssen, weil wir uns damit sehr wohlfühlen“. Warum, fragte er, müsse es immer Europa sein?

Gigantische Summen in die heimische Liga

Sich damit anzufreunden, dass mit saudischen Petrodollar den europäischen Branchenführern ihre Stars abspenstig gemacht werden, scheint dem Westen schwerzufallen. Das hängt mit der verheerenden Menschenrechtsbilanz des von Kronprinz Muhammad Bin Salman mit harter Hand regierten Königreichs zusammen. In dieser Woche warf die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch Saudi-Arabien vor, Grenzschützer hätten zwischen Juni 2022 und Juni 2023 Hunderte äthiopische Migranten getötet beim Versuch, vom Jemen aus ins Land zu kommen.

Dass die saudischen Klubs ihre Gehaltsangebote nicht wegen Ausgabenvorschriften mäßigen müssen, löst zunehmend Unbehagen aus, verknüpft mit nicht immer sachlicher Kritik. Schlagzeilen, die Neymar zum „Scheich-Spielzeug“ erklären, erinnern stark an das in der Berichterstattung über die WM in Qatar ständig bemühte orientalistische Klischee vom reichen „Ölscheich“, der nur so zum Spaß mal eben den Fußball kaufe. Die Unruhe in Europa hat noch einen anderen Grund. Hinter den Unsummen, die Saudi-Arabien in die heimische Liga pumpt, steckt ein Plan. Ein kühner Plan, der nicht gelingen muss, aber ein durchdachter: Er ist die Kampfansage an die Europäer.

Die saudischen Teams werden trotz aller neuen Stars der europäischen Konkurrenz auf absehbare Zeit hinterherhinken. Aber es ist auch nicht das erste Ziel, sie auf dem Spielfeld herauszufordern. „Es geht darum, außerhalb von Europa eine Liga aufzubauen, die zumindest finanziell konkurrenzfähig ist“, sagt Sebastian Sons, Experte für die Golfregion in der Denkfabrik Carpo und zugleich Fußballfan. „Es geht darum, Märkte zu erobern in Afrika und Asien, die momentan noch stärker auf die europäischen Ligen schauen, wo aber womöglich eine größere, auch emotionale Nähe zu Saudi-Arabien vorhanden ist.“ Auch dort würden Fernsehgelder verteilt und Trikots gekauft, und in der direkten Nachbarschaft gebe es kaum Vereine mit Strahlkraft. Sons spricht von Ländern wie Indien oder Pakistan, die nicht unbedingt große Fußballnationen seien, wo aber die Fußballbegeisterung durch die WM in Qatar zugenommen habe.