Mit breitem Grinsen: Neymar hält seine neue Arbeitskleidung in Händen. Bild: AP

Am Anfang ist immer das Lächeln: ungläubig, spöttisch, vielleicht sogar mitleidig. Eine WM in Qatar? Ach was! Ronaldo nach Saudi-Arabien? Ach, komm! Jetzt aber, da der große Brain Drain, pardon, besser Boot Drain, des modernen Fußballs gen Persischer Golf seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden hat, ist vielen das Lachen wieder einmal vergangen.

Dem Brasilianer Neymar, der in der saudi-arabischen Liga ganz offensichtlich den Deal seines Lebens gefunden hat, werden von allen Seiten Verwünschungen hinterhergerufen. Aus Paris, wo er zwar physisch anwesend, nach Meinung der Fans von PSG aber nie mental angekommen war. Aus Brasilien, wo nun vermutlich auch die Letzten die Hoffnung aufgegeben haben, von ihrem bislang leider verhinderten Volkshelden doch noch mit einem WM-Pokal beschenkt zu werden.