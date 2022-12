Platzverweis für Brasilianer : Peinliche Aktion von Neymar bei Rückkehr nach Paris

Als Neymar von der großen Fußball-Bühne bei der Weltmeisterschaft verschwand, weinte er. Das Aus im Viertelfinale gegen Kroatien hatte dem Brasilianer arg zugesetzt. Als er nun bei Paris St. Germain wieder auftauchte, legte er einen eher peinlichen Auftritt hin. Im Ligaspiel gegen Racing Straßburg sah er zunächst wegen eines Foulspiels die Gelbe Karte und flog keine zwei Minuten später für eine bemerkenswert schlechte Schwalbe vom Platz. Laut dem TV-Sender Canal+ verließ Neymar noch während des Spiels das Prinzenparkstadion.

Ein anderer Star machte es besser. Zehn Tage nach dem verlorenen WM-Finale gegen Argentinien gelang Frankreichs Ausnahmestürmer Kylian Mbappé eine erfolgreiche Rückkehr in den Alltag. Der WM-Torschützenkönig schoss Paris am Mittwochabend mit einem verwandelten Foulelfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Straßburg zu einem 2:1 (1:0)-Erfolg.

Messi fehlt noch bei Paris

Die beiden Tore zuvor gingen auf das Konto von Marquinhos: Erst traf der Brasilianer in der 14. Minute zur Pariser Führung, dann unterlief ihm in der 51. Minute ein Eigentor. PSG kam durch den glücklichen Erfolg zum 14. Sieg im 16. Spiel und bleibt ungeschlagener Tabellenführer in der französischen Fußball-Meisterschaft. Während Mbappé und Neymar, der in der 62. Minute vom Platz musste, in der Startformation standen, fehlte Weltmeister Lionel Messi noch im Aufgebot des französischen Meisters. Straßburg rangiert weiter auf Abstiegsplatz 19.

Zwei Gelbe Karten binnen zwei Minuten, Platzverweis nach dem Versuch, einen Elfmeter zu schinden: Der Neustart nach dem bitteren WM-Flop geriet für Neymar zur Blamage. Erst traf er in einem Zweikampf mit der Hand unglücklich das Gesicht seines Gegenspielers Adrien Thomasson, wenige Augenblicke später sank er ohne gegnerischen Kontakt im Strafraum der Gäste filmreif zu Boden – und sah dafür beim Stand von 1:1 völlig zurecht Gelb-Rot. Am Neujahrstag geht die Terminhatz weiter. Im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten RC Lens muss der Tabellenführer weiterhin ohne Messi auskommen. Und nun auch ohne Neymar.

Unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie hatte PSG bekannt gegeben, dass Marco Verratti seinen Vertrag um zwei Jahre bis einschließlich 30. Juni 2026 verlängert hat. Der 30 Jahre alte italienische Nationalspieler spielt bereits seit 2012 bei den Parisern und hat seither mit dem Klub 29 Titel gewonnen. Das Spiel gegen Straßburg war sein insgesamt 399. für PSG. Er liegt damit an Nummer zwei der Spieler mit den meisten Einsätzen hinter Jean-Marc Pilorget, der von 1975 bis 1989 insgesamt 435 Mal für den Verein auflief.

Mbappé hat derweil die WM-Niederlage gegen Argentinien noch nicht verkraftet. „Ich denke, das wird man nie verdauen“, räumte er ein. „Ich habe versucht, mit der bestmöglichen Energie zurückzukommen und so positiv wie möglich zu sein. Ich habekein Wahnsinnsspiel gemacht, aber ich habe weiter an mich geglaubt und gepusht, weil ich wusste, dass man wie aus dem Nichts das Blatt noch wenden kann, und das haben wir sehr spät im Spiel getan“, sagte der 24-Jährige.

Mbappé äußerte sich auch über die WM-Feier der argentinischen Nationalmannschaft und seinen Pariser Teamkollegen Lionel Messi. „Ich habe mich nach dem Spiel mit ihm unterhalten und ihm gratuliert, weil es für ihn das Ziel seines Lebens war. Für mich auch, aber ich habe versagt, also muss man immer ein guter Spieler bleiben“, sagte er rückblickend.

Zuletzt hatten Argentiniens Spieler Mbappé verhöhnt. Im Internet kursierten Videos von Freudentänzen der Argentinier in ihrer Kabine, auf einem davon forderte Torhüter Emiliano Martinez: „Eine Schweigeminute für Mbappé!“ „Feiern ist nicht mein Problem. Man sollte seine Energie nicht an so belanglose Dinge verschwenden, für mich ist es wichtig, mein Bestes für den Verein zu geben. Wir werden warten, bis Leo zurückkommt, damit wir wieder Spiele gewinnen und Tore schießen können“, sagte Mbappé.